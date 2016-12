Formigamento na mão pode revelar problema no nervo

10:49 · 30.12.2016

O celular passou a ser um item indispensável na vida de muita gente. A praticidade de acesso mobile tem feito com que, em média, o brasileiro ficasse cerca de três horas e quarenta minutos conectado a um celular todos os dias. Esse uso elevado pode trazer alguns prejuízos. Podem surgir problemas tanto do pescoço e da coluna quanto do braço. Em geral, a maioria deles está relacionado à postura inadequada ao segurar o celular, principalmente por um longo período.

"Se prestarmos atenção, a posição em que o braço geralmente fica quando usamos o celular é com o cotovelo bem dobrado e com o punho bem estendido. Esta flexão total do cotovelo pode aumentar em até três vezes a pressão sobre o nervo ulnar, causando formigamento nas mãos", alerta o Dr. Luciano Foroni coordenador do Centro de Nervos Periféricos do Hospital Samaritano de São Paulo.

Nervos: fique atento

O nervo ultar, citado pelo médico é responsável por dar sensibilidade ao dedo mínimo, à metade do anelar e à região que vai da mão até o punho. Além disso, ele tem a função atrelada à parte dos movimentos de dobrar o punho, dedos e a maior parte dos músculos da mão.

Existem duas regiões onde o nervo ulnar pode ser comprimido: na região do cotovelo e na região da mão (canal de Guyon). "Sabe quando batemos a parte de dentro do cotovelo e dá aquele choque que vai até o dedinho? É exatamente a manifestação da batida sobre o nervo ulnar. Ele passa exatamente atrás dessa estrutura óssea saliente na região medial do cotovelo em um espaço chamado sulco retroepicondilar", afirma Dr. Foroni.

De olho no formigamento

Os sintomas decorrentes dessa compressão sobre o nervo ulnar podem se iniciar com um formigamento, uma dormência ocasional nos dedos mínimo e anelar durante alguma atividade como, por exemplo, usar o celular. De acordo com o médico, os sintomas podem evoluir para uma dormência mais contínua, dor na região do cotovelo e um formigamento persistente, podendo chegar a um quadro mais grave de fraqueza e até atrofia dos músculos da mão.

O tratamento pode ser feito com fisioterapia e, em casos mais graves, é necessária uma cirurgia para que o nervo não continue apertado e o quadro não progrida.