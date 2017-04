Fisioterapeuta dermato funcional realiza ação social para o Iprede

10:21 · 27.01.2017 / atualizado às 10:23

A fisioterapeuta dermato funcional Karla Bessa organizou uma ação social, que acontece nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, para beneficiar as crianças atendidas pelo Instituto da Primeira Infância (Iprede). As interessadas em participar devem doar três latas de leite em pó, que serão doadas para a instituição, para realizar uma sessão de depilação a laser nas axilas.

A técnica de depilação a laser é conhecida como Light Sheer Duet. "A eliminação dos pelos com o uso do laser de alta potência é o método mais eficaz para manter a pele livre de pelos por mais tempo. A quantidade de sessões varia de acordo com cada paciente, por isso, é necessária uma avaliação prévia", explica Karla Bessa.

Para participar da ação, o interessado deve entrar em contato por meio do telefone (85) 3262.7499 ou pelo WhatsApp (85) 98838.5579 e agendar um horário para avaliação e realização do procedimento.