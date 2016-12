Exercícios: saia do sedentarismo com segurança em 2017

11:18 · 27.12.2016

É preciso ter paciência e focar na mudança de hábito ( Foto: pixabay/ Look Assessoria )

Muita gente, antes da virada do ano, tem o costume de colocar como metas a prática de exercícios no ano que se inicia. No entanto, antes de sair por aí fazendo atividades físicas, é de suma importância planejar e provocar um acompanhamento profissional para evitar lesões musculares. Passar pela avaliação de uma equipe multidisciplinar antes da prática é importante para avaliar as as condições dos músculos, articulações e do sistema cardiopulmonar.

Exercícios praticados incorretamente e sem acompanhamento de um profissional de educação física podem gerar dores musculares, causadas por tendinites, entorses, estiramentos e inflamações musculares. “Um médico do esporte faz um trabalho individualizado que contempla triagem, exames e testes físicos, que vão detectar se a pessoa tem alguma contraindicação para a prática de determinada atividade. O acompanhamento com nutricionista também pode ser indicado”, afirma o Dr. Gabriel Pecchia, ortopedista especializado em joelho e em trauma do esporte do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP).

> Exercícios estão em alta, mas cuidados são fundamentais

Atenção para o treino específico

Segundo Pecchia, o especialista que acompanha o praticante orienta com relação ao treino de adaptação, associado ao fortalecimento muscular. Além disso, um profissional ajuda a definir a intensidade e o ritmo dos treinamentos.

Pessoas com doenças pré-existentes como diabetes, problemas cardiopulmonares ou reumatismo podem e necessitam praticar exercícios, no entanto só deve ser iniciado após uma criteriosa avaliação médica e funcional. Além disso, é preciso praticar um nível de atividade física adequada ao perfil do indivíduo.

Mudança de hábito: continuidade e paciência

Além disso, é preciso ter paciência e não estabelecer metas curtas para alcançar o objetivo, e sim, focar na mudança de hábito. “A atividade física e uma alimentação saudável devem estar presentes na vida de todos e não apenas ser uma das resoluções de ano novo. Além disso, o exagero nos treinos para quem busca um resultado rápido pode provocar lesões”, comenta o ortopedista.

A temperatura corporal tende a aumentar quando se pratica exercícios que exigem maior esforço da musculatura, aumentando também a quantidade de suor e, consequentemente, o risco de desidratação. Por isso, a ingestão de água é extremamente importante para o organismo.