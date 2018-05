Exercícios podem melhorar a visão e relaxar a região dos olhos

13:14 · 21.02.2018

A prática de exercícios não cura os problemas visuais, mas estimula e melhora o cansaço nos olhos ( Foto: Divulgação )

Não é segredo que para ter um estilo de vida saudável, a prática regular de exercícios físicos é fundamental. O conceito também se aplica aos olhos. Com o hábito de passar muitas horas à frente da tela do computador, do celular ou da televisão, os músculos oculares ficam debilitados e perdem eficiência.

Segundo o oftalmologista Dr. André Luís Alvim, o excesso no uso de eletrônicos pode prejudicar. “O exagero na utilização desses aparelhos é a causa de grande parte do cansaço visual. Os olhos ficam exaustos com tanto esforço e, normalmente, o tempo necessário para que se recuperem não é o suficiente”, afirma.

Ainda de acordo com o especialista, consultor das Óticas Diniz, a prática não cura os problemas visuais. “Mas estimula e melhora esse cansaço. E, ainda por cima, alivia o estresse e a tensão acumulados na região dos olhos. Portanto, pode ser realizado todos os dias ou, pelo menos uma vez por semana, e em qualquer lugar, seja em casa, no trabalho ou nos momentos de lazer”, garante. O médico orienta alguns exercícios simples.

Focalização

Para exercitar a focalização sente-se em uma cadeira e observe um objeto a alguns metros de distância. Depois, estique o braço com o polegar para cima, observando-o por 15 segundos. Logo em seguida olhe para o objeto a frente pelo mesmo tempo. Reveze a visão por cinco vezes, fazendo com que os olhos foquem tanto de perto quanto de longe.

Movimentos treinados

Para dar maior flexibilidade aos músculos oculares, imagine o símbolo do infinito ou o número oito deitado desenhado no chão ou em uma parede branca. Faça dez vezes esse movimento e, depois, troque a direção, repetindo o exercício por mais outras dez vezes. Em seguida, olhe à esquerda o máximo que puder durante cinco segundos. Volte ao normal e pisque algumas vezes para, na sequência, fazer o mesmo para à direita. Realize o movimento para cima e para baixo, e também para as diagonais, por cinco vezes.

Fortalecendo as pálpebras

Essenciais para a saúde da região, as pálpebras precisam ser exercitadas. Para isso, cerre os olhos parcialmente, cobrindo apenas metade da visão. Assim, será possível perceber os músculos se contraindo. Faça o movimento por 15 segundos e descanse fechando os olhos. Depois, repita o exercício por mais um minuto.

Todas as direções

Sem forçar, olhe para todas as direções por dez segundos, repetindo o exercício por mais três vezes para relaxar a tensão da região. Esse exercício é indicado principalmente quando se está focado muito tempo em um único ponto, como a tela do celular ou do computador.

Balanço

Deixe o braço semi flexionado com o polegar para cima, mais ou menos a 40 cm de distância do rosto, e balance a cabeça de um lado para o outro mantendo o olhar nos polegares, sem mover o braço. Esta prática exercita o foco e o movimento lateral dos olhos. Mantenha-se no balanço por 30 segundos.

Abrir e fechar

Este exercício fortalece, estimula a circulação de sangue e ajuda a lubrificar os olhos. Apenas abra e feche os olhos mantendo cada movimento por alguns segundos por oito vezes.

Massagem na testa

A região acima dos olhos também costuma acumular muita tensão. Massagear as sobrancelhas e as têmporas alivia e reduz o estresse. Por isso, feche os olhos e faça movimentos circulares com os dedos, logo acima dos olhos. Na sequência, encoste a ponta dos dedos no centro da testa e puxe as mãos para os lados. Faça três repetições de um minuto cada.