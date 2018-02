Exercício físico de baixa intensidade pode prolongar vida dos idosos, diz pesquisa

10:00 · 22.02.2018

Meia hora adicional de atividade moderada ou intensa reduz o risco de morte nos homens idosos ( Foto: Divulgação )

Algumas horas por semana de atividade física, mesmo de baixa intensidade, como passear ou dedicar-se à jardinagem, poderiam diminuir o risco de morte nos homens idosos, sugere um estudo publicado na revista médica "British Journal of Sports Medicine".

O volume total de atividade física está associado a um menor risco de morte por qualquer causa, asseguram os autores da análise. A pesquisa mostra que cada meia hora adicional de atividade de baixa intensidade por dia (colocar plantas em vasos, passear com o cachorro, etc.) está associado a uma redução de 17% do risco de falecimento.

Meia hora adicional de atividade moderada ou intensa reduz ainda mais o risco, em até 33%."As diretrizes britânicas e americanas sobre a atividade física não mencionam [até agora] nenhuma vantagem de uma atividade de intensidade leve", indica Barbara Jefferis, epidemiologista da University College London.

"Mas os resultados do estudo sugerem que todas as atividades, não importa sua intensidade, são saudáveis", explica. O estudo teve início em 1978 com cerca de 8 mil homens de entre 40 e 59 anos de 24 cidades britânicas.

Entre 2010 e 2012, os 3.137 sobreviventes passaram por um exame médico e responderam a perguntas sobre seu estilo de vida e qualidade de sono.

Estudo

O estudo acabou se concentrando em 1.181 homens que usaram um aparelho de acompanhamento do volume e intensidade do exercício físico durante sete dias.

Esses homens, de em média 78 anos, foram submetidos depois a análises periódicas durante cinco anos, um período em que 194 deles faleceram.

Os autores lembram que este tipo de estudos de observação não permitem estabelecer formalmente uma relação de causa e efeito.

Além disso, não está claro se as observações desse estudo podem ser aplicadas às mulheres idosas, embora a priori não haja motivos para que os resultados difiram, acrescentam os pesquisadores.