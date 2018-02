Evento gratuito debate segurança e avanços da transfusão de sangue

10:45 · 26.02.2018

O 3º HemovigiCeará apresentará o panorama da hemovigilância no Estado e a evolução da hemovigilância no Brasil e no mundo ( Foto: Divulgação )

Inserido na Semana da Hemovigilância, o HemovigiCeará é um fórum aberto ao público onde serão apresentados os avanços da hemovigilância no Estado, no Brasil e no mundo. Sua terceira edição será realizada no dia 1° de março, no auditório do Hemoce, e reunirá profissionais e estudantes da área da saúde.

Serão apresentados o panorama da hemovigilância no Estado, sua evolução no Brasil e no mundo, além de aspectos práticos e teóricos de reações transfusionais. “Toda a sociedade está convidada a participar, é de fundamental importância que esses temas sejam esclarecidos e a segurança amplamente disseminada”, afirma a hematologista Denise Brunetta, chefe das Agências Transfusionais do Complexo.

Programação

Já do dia 26 de fevereiro a 1º de março, acontece a 3ª Semana da Hemovigilância do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh. A programação incluirá procedimentos de vigilância na utilização de hemocomponentes.

Serão desenvolvidas ações no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC), voltadas tanto a pacientes e acompanhantes, quanto a profissionais, com o fim de conseguir maior volume de doações e conscientizar para o uso racional do sangue, além da segurança transfusional.

A semana começará com duas blitz da Hemovigilância que serão montadas nos dois hospitais do Complexo na segunda e na terça-feira. Nelas, as equipes das agências transfusionais vão esclarecer dúvidas e estimular a doação de sangue.

Serviço

3º HemovigiCeará

Dia 1º de março (quinta-feira), das 8h às 12h.

Local: Auditório do Hemoce (Rua Cap. Francisco Pedro, s/n, Rodolfo Teófilo).

Inscrições gratuitas, no local. Mais informações: (85) 3366.8510