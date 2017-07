Estudo faz relação entre saúde emocional, estado físico e interação social

14:00 · 08.04.2017

Na área profissional, as questões de ordem emocional foram apontadas como uma das principais causas da dificuldade de concentração no ambiente ( Foto: Divulgação )

Um estudo inédito que mostra a correlação entre fatores como hábitos de saúde e relacionamentos interpessoais com o equilíbrio emocional dos indivíduos foi realizada pela seguradora SulAmerica. A pesquisa, que avaliou durante dois anos um grupo de 13.550 segurados da companhia, teve como objetivo mapear a conexão da saúde emocional com outras áreas da vida.

Os dados confirmam que a avaliação sobre a própria saúde emocional é influenciada pelas condições de bem-estar em um sentido abrangente. A qualidade do sono e da alimentação, bem como a proximidade com familiares e amigos, devem ser levados em consideração. As informações reforçam a relevância da campanha da Organização Mundial da Saúde (OMS) de combate à depressão no Dia Mundial da Saúde, que ocorre nesta sexta-feira, 7.

Mapeamento

No centro do levantamento está a nota, de 0 a 10, atribuída pelos participantes da pesquisa para a própria saúde emocional e o cruzamento desse índice com mais de 100 variáveis. Observou-se, por exemplo, que as mulheres apresentaram uma percepção mais negativa em relação ao próprio estado emocional do que os homens (média de 6,82 para elas, e 7,30 para eles). Além disso, 41% das seguradas informaram sentir tristeza, depressão ou desânimo com frequência, enquanto 26% dos homens reportaram a mesma condição.

A saúde física também mostrou forte relação com o equilíbrio emocional. A nota média entre os avaliados que apresentam excelentes condições físicas foi de 9, no outro extremo, o índice foi de 4,6. O levantamento aponta variações, por exemplo, de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC), com média de 7,3 no peso considerado saudável e de 6,5 na faixa de obesidade. Na quantidade de horas dormidas por noite, a média é de 7,4 entre os que dormem mais de oito horas e de 6,3 entre entre os que dormem cinco horas de sono.

Mais fatores

Outro fator relevante identificado na pesquisa é o das relações interpessoais. A forte proximidade com familiares e amigos, reportada por 30% dos respondentes, eleva a nota de saúde emocional de 6,2, média entre os que não têm vínculos tão fortes. Na área profissional, as questões de ordem emocional, como depressão e ansiedade, foram apontadas pelos segurados como uma das principais causas da dificuldade de concentração no ambiente.

“O estudo ressalta a importância de uma visão mais abrangente e integrada em relação ao cuidado da saúde e do bem-estar, considerando a conexão e o equilíbrio entre as diversas áreas da vida. Os dados indicam que o bem-estar emocional e psíquico pode ser impulsionado pela adoção de um estilo de vida mais saudável, pela atenção redobrada à reações emocionais cotidianas dentre outras ações. Nesse sentido, a predisposição individual para a mudança conta muito, assim como o adequado acompanhamento médico e especializado”, destaca a diretora de Relacionamento com Prestadores de Saúde da SulAmérica, Tereza Veloso.

“Vamos conversar”

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o combate à depressão como tema do Dia Mundial da Saúde de 2017, que será realizado em 7 de abril. Com o tema “Vamos conversar”, a iniciativa tem como objetivo fomentar o debate sobre saúde emocional e reforçar as formas de prevenção e tratamento da depressão.