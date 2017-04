Estudo diz que meninas de 6 anos são mais propensas a achar que meninos são brilhantes

10:47 · 27.01.2017 / atualizado às 10:50

Um estudo publicado na revista "Science", nesta quinta-feira (26), revelou que meninas de 6 anos são mais propensas a achar que meninos são brilhantes. O projeto se baseou em 400 crianças entre 5 e 7 anos, que receberam uma série de tarefas.

Em uma delas, por exemplo, os pequenos ouviram uma história de alguém que era "muito inteligente", sem que fosse revelado se a pessoa era homem ou mulher. Aos 5 anos, tanto os meninos como as meninas eram igualmente propensos a escolher seu próprio gênero como "muito inteligente".

No entanto, com 6 e 7 anos "as meninas eram significativamente menos propensas do que os meninos a associar o brilhantismo com o seu próprio gênero", explica a pesquisa.

Em outro exercício, as crianças tiveram que adivinhar quem, em um grupo de dois meninos e duas meninas, tinha obtido as melhores notas na escola. Como resposta, meninas mais jovens e mais velhas eram mais propensas a achar as meninas como as que tinham melhores notas. O estudo sugere, então, que "as percecepções das meninas sobre o desempenho escolar estavam separadas das percepções sobre brilhantismo".

As descobertas ainda indicam que esses estereótipos podem ter implicações para as carreiras que as mulheres escolhem, afastando-as de campos como a física e filosofia, disse Lin Bian, pesquisadora da Universidade de Illinois, autora principal da pesquisa.

"Nós acreditamos que é importante explorar se e como as crianças menores começam a aprender esses estereótipos associados ao brilhantismo nos homen", justificou ela.