Especialistas alertam para falhas em exames de câncer no Brasil

14:00 · 07.04.2017

Avaliações e consultas médicas são aconselhadas para a prevenção, mas com a falta de profundidade nos exames, diagnóstico pode ser errado ( Foto: Divulgação )

O diagnóstico errado do câncer é comum e prejudica as chances de sobrevivência do paciente. Esse foi o alerta feito por especialistas globais em medicina diagnóstica, reunidos nesta semana, em São Paulo, para o 1º Encontro Brasileiro Clínico-Diagnóstico em Onco-Hematologia.

A dificuldade de acesso a exames avançados na rede pública e privada no Brasil e a falta de informação são as principais causas do diagnóstico mal feito, de acordo com os participantes do fórum. Na semana do Dia Mundial de Luta Contra o Câncer, 8 de abril, o fórum chama atenção para a importância de exames de qualidade no tratamento eficaz da doença.

O hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein Dr. Fabio Pires explicou que, em alguns casos de leucemia e linfoma (os cânceres do sangue e do sistema linfático), o diagnóstico é qualitativo, ou seja, é necessária a análise de alterações no formato das células, o que é muito mais complexo e exige exames diferenciados. “Existe uma grande dificuldade de acesso e disponibilidade de exames para leucemia e linfoma no Brasil. Nosso país precisaria ter, em cada região, mais acesso a esses exames mais complexos”, afirmou.

Há descaso nos atendimentos e, muitas vezes, pacientes enfrentam longas esperas pelos resultados dos exames, que ainda demoraram em apontar a doença correta, atrasando o tratamento. “O profissional olha a amostra ou biópsia, mas não enxerga o senso de urgência e a angústia do paciente”, lamentoua Diretora Institucional da Abrale, Carolina Cohen. “É preciso lembrar que aquele exame é uma pessoa, que espera pelo diagnóstico angustiada. A humanização é muito importante”.

Alberto Orfao (do Centro de Investigación del Cáncer, da Universidade de Salamanca, na Espanha) falou sobre a relevância da comunicação assertiva entre laboratório, clínico e paciente. “O importante não é só chegar ao diagnóstico, mas também transmiti-lo ao médico e fazê-lo entender a sua importância, para começar a atuar o quanto antes”, disse ele. O exame é útil quando leva a uma tomada de decisão.

Um dos seus objetivos de Orfao é criar um padrão global de diagnóstico, utilizando a tecnologia da citometria de fluxo, para sinalizar a doença de forma mais exata e ágil.

O objetivo do evento foi valorizar a comunicação entre os profissionais dos setores das análises clínico-laboratoriais e a equipe clínica da área onco-hematológica, assegurando que as observações e os resultados dos laudos laboratoriais apoiem as condutas dos médicos, contribuindo para conclusões diagnósticas seguras, eficácia terapêutica e, consequentemente, resultados ainda mais assertivos para as necessidades do paciente.