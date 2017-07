Emagrecer é um dos principais desejos de ano novo

11:39 · 29.12.2016

Metade dos entrevistados consideram saudável praticar exercícios regularmente ( Foto: pixabay )

74% dos 1190 entrevistados na pesquisa "O impacto da rotina moderna na busca de uma vida saudável" colocaram 'emagrecer' como o principal desejo para o ano novo. Dentre os principais motivos para isso, perceber que se está acima do pedo ou sentir que a alimentação está incorreta figuram como protagonistas para pôr este desejo como campeão na lista de ano novo. O estudo foi realizado pela Editora Abril, em parceria com a Pfizer Consumer Healthcare (Centrum).

Já a promessa de praticar atividades físicas figura no segundo lugar no levantamento. Metade dos entrevistados consideram saudável praticar exercícios regularmente, mas não conseguem fazê-lo. Já quem tem o hábito de se exercitar, as principais motivações são cuidar da saúde e ficar mais disposto.

Qualidade de vida

Segundo Yvi Gea, gerente médica da Pfizer, uma alimentação deficiente em vitaminas e minerais traz uma série de consequências, sobrecarregando o organismo. Quando está mal nutrido, o organismo dá sinais de falta de energia e cansaço constante.

Por isso, 'comer alimentos mais saudáveis' figurou como terceiro colocado na pesquisa. 93% dos participantes afirmaram que deveriam ingerir mais de algum alimento (sementes, frutas, integrais, verduras e legumes), mas não conseguem.

'Evitar itens prejudiciais à saúde' foi elencado por 46% dos participantes que evitam frituras e por 43% que não consomem alimentos gordurosos por cinco ou mais dias da semana. O açúcar é evitado por três dias ou mais por 46% dos entrevistados.

Pontos gerais

Yvi Gea afirma que, quando perguntados sobre o que contribui para uma vida mais saudável, os participantes do estudo colocaram 'dormir bem' com a nota mais alta (8,8). Melhorar o desempenho mental ficou em segundo lugar, com nota 8,6. A escala utilizada ia de zero a 10.