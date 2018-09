Eletrólitos: saiba como a ingestão de sódio e magnésio reduz a desidratação

13:00 · 15.09.2018

Um bom exemplo de eletrólito, fonte de energia importante para quem pratica atividade física, é a água de coco ( Foto: Divulgação )

Atividades físicas de tempo prolongado ou que favorecem o excesso de transpiração desidratam muito todo o organismo. Por isso, uma das formas de reduzir esse impacto é consumir uma fonte de energia imediata, função dos eletrólitos.

“Os principais eletrólitos (sódio, potássio, cloreto e magnésio) são perdidos em grande quantidade pelo excesso de suor em atividades prolongadas, principalmente sob calor intenso e ingestão insuficiente de líquidos. Para uma eficaz hidratação, o consumo de água deve ser atrelado ao de eletrólitos”, afirma a Dra. Renata Domingues, médica especializada em Nutrologia e vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrologia Médica (Abranutro).

Importantes para o bom funcionamento do organismo, proporcionando o rendimento prolongado em atividades, os eletrólitos são fundamentais para que a hidratação chegue ao interior das células. E cada um tem uma função: “O sódio é essencial à absorção de glicose e transporte de diversas substâncias no intestino; o potássio é fundamental ao transporte de oxigênio, regula a pressão arterial e auxilia na contração muscular; o cloreto é responsável por manter o sangue dentro dos vasos, conduzir as transmissões nervosas e regular a contração muscular; já o magnésio auxilia na absorção de potássio evitando câimbras”, diz a médica.

Água de coco

Existem muitas bebidas esportivas que são fontes de eletrólitos, mas que trazem um problema embutido: são açucaradas, ricas em calorias e gorduras. Para fugir delas, um bom exemplo de eletrólito é a água de coco. “O equilíbrio de eletrólitos presentes na água de coco é quase o mesmo que o do sangue humano. Basta beber água de coco, e você será recompensado com uma grande quantidade de potássio e antioxidantes”, diz a médica. Além de saborosa, a bebida natural é pobre em calorias e sem gordura.