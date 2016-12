Dor no quadril e nos joelhos pode ter carga evolutiva

12:41 · 28.12.2016

Os índices de dores nos ombros, quadris e joelhos são elevados e os casos cada vez mais comuns nas clínicas. Intrigados com isso, cientistas da Universidade de Oxford fizeram um levantamento de cerca de 300 espécimes pré-históricos da linha de evolução humana e descobriram que a mudança evolutiva de andar de quatro até ser completamente bípede teve impactos no organismo, pois houve um aumento do peso suportado pelos membros inferiores do corpo. As informações são do G1.

Com relação aos ombros, foi revelado que existe uma lacuna natural que ficou mais estreita ao longo do tempo. Isso faz com que seja mais difícil para os tendões se movimentarem, sendo uma possível explicação para o fato de que muita gente sente dor ao levantar os braços para cima.

Particularidades na evolução

No estudo, foram analisadas as alterações ósseas conforme o ser humano foi conseguindo ficar de pé. A partir disso, outros cientistas notaram particularidades na formação óssea nas pessoas. Algumas delas têm uma coluna vertebral mais encurvada, mais semelhante à de parentes evolutivos mais próximos, como os chimpanzés. Isso leva a elas terem uma maior tendência a dores nas costas.

Futuro redesenhado

A previsão dos estudiosos é de que, daqui a quatro mil anos, o colo do fêmur humano tenda a ficar mais grosso, elevando as chances de se desenvolver ainda mais casos de artrite. A projeção do grupo é de que próteses de articulações no futuro devam ser redesenhadas para acomodar as formas dos ossos.

No entanto, apesar do resultado da pesquisa, os cientistas sugerem que a realização de exercícios posturais podem aliviar algumas desvantagens dessa evolução óssea.