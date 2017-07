Doença reumática pode afetar olhos, coração e pulmões

14:58 · 26.12.2016

Engana-se quem acha que a artrite reumatóide acomete apenas as articulações: os danos desta doença, com o passar do tempo, se estendem a diferentes órgãos, principalmente coração e pulmão. A estimativa é de que cerca de 40% dos pacientes apresentam essas manifestações extra-articulares em algum momento, sendo 15% consideradas graves.

O comprometimento mais amplo é frequentemente observado em pacientes com artrite reumatoide de pior prognóstico, que apresentam várias articulações afetadas, sorologia positiva para fator reumatoide e um anticorpo específico, o antipeptídeo citrulinado cíclico. De natureza autoimune, a artrite reumatoide provoca um processo inflamatório sistêmico, ou seja, que não se restringe a uma única região do corpo.

Efeitos na saúde cardiovascular e ocular

A artrite reumatóide estimula um processo inflamatório crônico, favorecendo os quadros de aterosclerose – caracterizada pela formação de placas na parede dos vasos, podendo levar à obstrução dessas estruturas. Um grupo de cientistas canadenses demonstrou que o pacientes de artrite apresentam um risco 48% maior de apresentar doença cardiovascular, em comparação com o resto da população. Com relação a enfarte e Acidente Vascular Cerebral (AVC), esse risco sobe para 68%. A meta-análise avaliou 14 estudos científicos, envolvendo 41.490 pacientes.

“Antigamente, a pessoa com artrite reumatoide morria por causa das infecções. Com a melhoria do tratamento, contudo, as doenças cardiovasculares passaram a ser a principal causa de morte para esse paciente”, afirma a reumatologista Ieda Laurindo, doutora em medicina pela Universidade de São Paulo (USP).

A artrite reumatoide também estimula o desenvolvimento de uma inflamação grave na esclera, o tecido fibroso que reveste o globo ocular, popularmente conhecido como “branco do olho”. Nesses casos podem ocorrem complicações potencialmente graves, como catarata, descolamento da retina e glaucoma, com risco de perda severa da visão ou até mesmo de cegueira.

Complicações pulmonares

As complicações pulmonares constituem outro ponto de atenção para os portadores de artrite reumatoide, pois são responsáveis por até 20% das mortes nesse grupo de pacientes. A manifestação pulmonar mais comum é a pneumonia intersticial usual, também conhecida como fibrose pulmonar. Crônica e progressiva, a doença se caracteriza pelo surgimento de cicatrizes no tecido dos pulmões, fazendo com que se tornem mais rígidos, o que dificulta a respiração e provoca sintomas como falta de ar e tosse seca. Nos casos mais graves pode ser necessário passar por um transplante de pulmão.

Quadros de anemia associados à doença crônica, que costumam acometer pessoas com distúrbios infecciosos e inflamatórios crônicos ou pacientes oncológicos, representam outra alteração importante para os portadores de artrite reumatoide. “Nesses casos, não resolve o paciente se alimentar corretamente e complementar o ferro. Esse tipo de anemia só desaparece quando a artrite reumatoide é tratada corretamente”, reforça a médica.