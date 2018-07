Doação de sangue: saiba os cuidados necessários com a alimentação

09:51 · 12.07.2018

uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras e legumes, carnes grelhadas é indicada antes da doação de sangue ( Foto: Divulgação )

Apesar da importância para a saúde pública, a doação de sangue ainda é baixa no Brasil. De acordo com o Ministério de Saúde, apenas 1,8% da população brasileira é doadora. Ainda assim, muitas vezes o material coletado não pode ser aproveitado devido às más escolhas alimentares.

O jejum não é recomendado, mas comer em excesso também é prejudicial. Segundo a MAPFRE Saúde, esse regra deve ser levada à risca, pois a ingestão de gorduras e frituras, um dia antes da doação, pode possibilitar o descarte do sangue.

Equilíbrio

uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras e legumes, carnes grelhadas é indicado. Orienta-se a opção por um café da manhã leve. Se a doação for depois do almoço, o intervalo entre a última refeição e a coleta deve ser de duas horas. Além disso, a ingestão de bebidas alcoolicas é proibida nas 12 horas que antecedem a coleta do sangue.

Confira os pré-requisitos necessários para doar sangue:

- Ter entre 16 (dos 16 até 18 anos incompletos, apenas com consentimento formal dos responsáveis) e 69 anos;

- Pesar mais de 50 kg;

- Não ter ingerido bebida alcóolica 12 horas antes do dia da doação;

- Não estar em jejum; evitar apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a coleta;

- Ingerir bastante água;

- Ter uma noite de sono tranquila e estar descansado.