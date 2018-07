Digitação excessiva pode originar cisto sinovial de punho

13:19 · 11.07.2018 / atualizado às 13:38

As causas mais comuns do cisto sinovial de punho são atividades manuais com movimentos repetitivos, como digitação nos celulares ( Foto: Divulgação )

Com a era digital, além do crescimento de celulares, também aumenta a incidência de doenças ocasionadas pelo uso excessivo das mãos para digitar e segurar o smartphone. Esse hábito pode causar problemas nas articulações do membro como o cisto sinovial, caracterizado por uma bolinha no punho que pode causar dor e incômodo.

O cisto sinovial é formado pelo vazamento do líquido sinovial criando uma bolsa. Esse líquido é normalmente encontrado nas articulações e tem o objetivo de lubrificar o encontro dos ossos para evitar atritos e desgaste, possibilitando o movimento saudável. Além disso, quando o nódulo aumenta de volume, passa a encostar nos nervos e tendões, o que pode provocar dor constante, perda de força e limitações nas capacidades funcionais do membro, como digitar e realizar atividades manuais, como vestir uma roupa, que pode ficar difícil ou impraticável.

Movimentos repetitivos

As causas mais comuns da doença são atividades manuais com movimentos repetitivos, como digitação nos celulares, além de queda, contusão, posições inapropriadas no punho ou na mão e traumatismos que provoquem irritação da articulação e desgaste do tecido que guarda o líquido.

De acordo com a ortopedista Rafaela Burgo, especialista de mão e microcirurgia da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, os cistos sinoviais são mais comuns em mulheres de até 40 anos, faixa etária que apresenta mais atividades funcionais. Segundo a especialista, aproximadamente 70% dos casos de cistos sinoviais estão localizados na região dorsal do punho, mas também podem surgir na face palmar.

Confira dicas da ortopedista para prevenir o cisto:

- Controlar o tempo para ficar mexendo no celular, evitando o mesmo movimento repetitivo e intercalando com momentos de pausa e descanso;

- Manter os braços apoiados em linha reta para digitar no computador;

- Evitar movimentos repetitivos nas articulações;

- Cuidado ao realizar tarefas e exercícios com peso nas mãos.