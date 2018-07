Dieta low carb: nutricionista explica os cuidados com a restrição de carboidratos

15:00 · 17.07.2018

Pães, arroz e biscoitos são fontes de carboidratos ( Foto: Arquivo )

Dietas com baixo teor de carboidratos, conhecidas como low carb, em inglês, ganharam popularidade por acelerar o emagrecimento e proporcionar benefícios à saúde, como prevenção de doenças cardiovasculares. Segundo a nutricionista Joyce Moraes, coordenadora e professora de pós-graduação em nutrição clínica e funcional do Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE), tais efeitos positivos se dão porque, a partir do momento que há grande redução de carboidratos na dieta, começa-se a produzir corpos cetônicos.

“Acontece que essas substâncias podem ter efeitos benéficos no nosso organismo. Por exemplo, reduzir bastante o teor de carboidrato para produção de corpos cetônicos pode ser uma estratégia interessante para tratamento da epilepsia”, detalha. Além disso, a inclusão de lipídeos, como azeite e abacate, que são as chamadas “gorduras boas”, também é benéfica.

“Alimentos fontes de carboidratos, como arroz, farinha, balas e biscoitos são mais baratos do que carnes e ovos. A partir do momento que os reduzo, tenho melhores níveis hormonais”, explica Joyce. Também segundo professora, quanto mais carboidrato você come, maior será seu pico de insulina (de açúcar) no sangue, que resulta em vários efeitos deletérios, como o acúmulo de tecido adiposo.

Redução drástica

Por outro lado, a redução drástica de carboidratos pode desencadear acidose metabólica, levando a uma parada cardiorrespiratória. “Outros efeitos ruins são cansaço, fadiga, perda de massa magra, dores de cabeça, mal estar e mal humor”. A avaliação e acompanhamento de um nutricionista é importante para avaliar o caso individualmente.

Outro alerta é para quem acredita que fazer low carb é só comer pouco carboidrato. “Tem gente que come pouco carboidrato, mas o problema é a qualidade dele, que pode ser de alta carga glicêmica, ou seja, mesmo em pequenas quantidades vai ter efeito negativo. Não adianta comer pouco e o alimento ser de baixo teor nutritivo, artificial e industrializado. Temos que ter noção que cada alimento tem seu valor e comportamento diferente no nosso organismo”, orienta.