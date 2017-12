Diabéticos devem ficar atentos às ceias de fim de ano

14:00 · 20.12.2017

Certos alimentos diminuem a absorção de açúcares no sangue, como as fibras. Abacaxi e nozes, por exemplo, podem compor uma ceia saudável para os diabéticos ( Foto: Divulgação )

O período de fim de ano requer cuidados com a alimentação, especialmente no caso de pessoas com diabetes. Por isso, o endocrinologista Levimar Rocha Araújo, professor da Faculdade de Ciências Médicas de MG, recomenda algumas dicas de comportamento e alimentação para aproveitar o período sem culpa.

Hidratação

Beber bastante água é necessário para que o diabético se mantenha bem hidratado, controlando a glicemia. “É importante beber pelo menos três copos de água antes de começar qualquer ingestão de bebida alcoólica. A água com gás é uma boa opção porque dá sensação de que a pessoa está satisfeita e faz com que ela não consuma tanto álcool”, explicou o especialista.

Bebida alcóolica

Outro ponto importante é que a pessoa com diabetes precisa estar atenta ao consumo de álcool: pode beber, mas de forma moderada. Isso porque o álcool piora alguns sintomas da doença, causando hipoglicemia ou aumentando rapidamente a taxa de açúcar no sangue.

Proteínas

Também é preciso estar atento à quantidade de proteína animal consumida nesta época. “Tem que ter cuidado com as doses de proteínas, que podem se transformar em açúcar no sangue, aumentando as taxas de glicose. As pessoas acham só que não podem comer açúcar, mas acabam comendo frutas e carnes em excesso. A proteína piora a insuficiência renal, que também é um quadro muito comum no diabético”, pontuou o endocrinologista.

Sucos

Apesar de muitas frutas serem ricas em proteínas e fibras, algumas também são carregadas de açúcares e é preciso tomar cuidado com a quantidade. Por conta disso, o Dr. Levimar Araújo recomenda evitar grandes porções de laranja, manga, uva, melancia e caqui, que são ricas em nutrientes, mas também podem aumentar os níveis glicêmicos.

Antecipe a ceia

Não se deve fazer uma refeição pesada e logo em seguida ir deitar. O especialista aconselha consumir porções pequenas e antecipar a ceia para aproveitar melhor as festas. E depois de cerca de duas horas, é recomendável medir a glicemia.

Fibras

As fibras diminuem a absorção de açúcares no sangue e, por isso, são boas para os diabéticos. Abacaxi, nozes, couve, aveia, cenouras, casca de maçã, entre outros alimentos podem compor uma ceia saborosa, diferente e saudável4.

Antes e depois

Embora a rotina se altere nesta época do ano, é importante sempre medir as taxas de glicose no sangue antes e depois de comer, controlando a ingestão de gorduras e açúcares para aproveitar as festas de forma saudável e com qualidade.