Diabetes: 60% dos americanos ignoram exames oftalmológicos anuais

14:03 · 03.01.2017

Diabéticos possuem um risco maior de desenvover doenças oculares graves, mas apesar disso, segundo um estudo apresentado na Academia Americana de Oftalmologia, a maioria não atenta para a realização de exames oftalmológicos anuais. Segundo Virgílio Centurion, oftalmologista do Instituto de Moléstias Oculares (IMO), foi descoberto que que os pacientes que fumam, bem como aqueles com diabetes menos grave e sem problemas oculares são mais suscetíveis de negligenciar esses exames.

Análise em 2000 pacientes

De acordo com Centurion, pesquisadores do Wills Eye Hospital, na Filadélfia, EUA, descobriram que mais da metade dos pacientes com a doença ignoram a importância dos exames oftalmológicos. No estudo, eles coletaram dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e revisaram os prontuários de cerca de 2.000 pacientes com idades de 40 anos ou mais com diabetes tipo 1 e tipo 2 para verificar quantos faziam exames oftalmológicos regulares.

As conclusões, após quatro anos de estudo, mostraram que 58% dos pacientes não tinham feito exames oftalmológicos regulares de acompanhamento; Fumantes tinham 20% menos probabilidade de fazer exames oftalmológicos regulares de acompanhamento; Aqueles com a forma menos severa de diabetes e sem problemas oculares tinham menos probabilidade de seguir as recomendações médicas e Aqueles que tinham retinopatia diabética apresentavam 30% mais probabilidades de fazer exames de acompanhamento oftalmológico.

Exames são fundamentais

Os exames oculares são críticos, pois podem revelar sinais ocultos da doença, permitindo o tratamento oportuno. É por isso que a Academia Americana de Oftalmologia recomenda que as pessoas com diabetes os realizem anualmente ou com mais frequência, conforme recomendado pelo oftalmologista que acompanha o paciente.

“A perda de visão é trágica, especialmente quando é evitável. É por isso que queremos aumentar a conscientização e garantir que as pessoas com diabetes compreendam a importância dos exames oftalmológicos regulares. As pessoas com diabetes precisam saber que não devem esperar até que tenham problemas para realizar os exames oculares. Ter os olhos examinados por um oftalmologista pode revelar sinais de doença que os pacientes não estão cientes”, defende a oftalmologista Roberta Velletri.