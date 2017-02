Dia da Internet Segura discute uso seguro e ético das tecnologias de informação e comunicação

18:40 · 06.02.2017

O uso seguro e livre das tecnologias de informação e comunicação será debatido nesta terça-feira, em São Paulo

conscientização em torno do uso seguro, ético e responsável das tecnologias de informação e comunicação (TICs) nos mais variados ambientes. E na terça-feira (7), acontece em mais de 100 países, incluíndo o Brasil, um evento para discutir o uso seguro nas escolas, universidades, ONG's e na própria rede. Safer Internet Day é uma iniciativa anual com objetivo de envolver e unir os diferentes atores, públicos e privados, na promoção de atividades deem torno do(TICs) nos mais variados ambientes. E na terça-feira (7), acontece em mais deincluíndo o Brasil, um evento para discutir o uso seguro nas escolas, universidades, ONG's e na própria rede.

‘brincadeiras perigosas’ disseminadas pela internet, será um dos participantes da versão brasileira, que acontece em São Paulo. Demétrio Jereissati, fundador, e Fabiana Vasconcelos, psicóloga do Instituto DimiCuida, farão parte do painel "Usuários: Como educar e mobilizar redes para uma Internet mais positiva". "Atuamos intensivamente na disseminação da conscientização, educação e prevenção das ‘brincadeiras perigosas’, que são amplamente divulgadas pela internet, sem que as crianças e os adolescentes conheçam seus riscos e sem que os pais tenham noção da existência delas”, destaca Demétrio. Instituto DimiCuida , fundado em Fortaleza (CE) para prevenirdisseminadas pela internet, será um dos participantes da versão brasileira, que acontece em São Paulo., fundador, e, psicóloga do Instituto DimiCuida, farão parte do painel "Usuários: Como educar e mobilizar redes para uma Internet mais positiva". "Atuamos intensivamente na disseminação da conscientização, educação e prevenção das ‘brincadeiras perigosas’, que são amplamente divulgadas pela internet, sem que as crianças e os adolescentes conheçam seus riscos e sem que os pais tenham noção da existência delas”, destaca Demétrio.

Sobre o Instituto DimiCuida

O Instituto DimiCuida nasceu após um jovem brasileiro de 16 anos perder a vida praticando o jogo do desmaio. Visando a preservar a vida de outros jovens, a instituição desenvolve pesquisas e estudos, mantendo uma troca permanente de informações com outras entidades do mundo. Já promoveu, em Fortaleza, dois Colóquios Internacionais sobre Brincadeiras Perigosas, desenvolvendo uma agenda permanente de trabalhos de prevenção e conscientização para pais, crianças e jovens, além de profissionais das áreas de educação, segurança pública, do direito e de saúde.

O Dia da Internet Segura é uma iniciativa anual, global, com objetivo de envolver e unir os diferentes atores, públicos e privados, na promoção do uso consciente e seguro das TICs. Atualmente mais de 100 países estão mobilizados. No Brasil, a Safernet, em parceria com Inhope / Insafe, é a instituição que organiza este dia com o objetivo de celebrar um trabalho de conscientização que nunca para. Cada nova pessoa impactada e envolvida é um potencial multiplicador de uma internet mais positiva.

O evento será amplamente divulgado nas redes sociais da SaferNet Brasil com #porumainternetmaispositiva e #SID2017.