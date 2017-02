Dentistas usam laser para tentar resolver problema de mau hálito em pacientes

11:46 · 06.02.2017 / atualizado às 12:00

A halitose ou mau hálito é uma condição anormal do hálito que se altera de forma desagradável, de acordo com a Associação Brasileira de Halitose (ABHA). Para tentar contornar a situação, que afeta 30% da população, dentistas têm usado como alternativa o laser.

Em um dos procedimentos possíveis, o feixe de luz é direcionado às glândulas salivares e consegue normalizar a produção de saliva. "Tem uma função reparativa", explica Silvia Pontes, da ABHA, em entrevista à Folha.

A técnica ainda pode ser usada de forma mais direta para controlar a população de bactérias.

O uso do laser, no entanto, é utilizada somente em casos específicos, como em pacientes que tiveram a produção de saliva alterada devido a radioterapia ou que possuem as glândulas salivares atrofiadas.

Alguns tipos de alimentos, como proteínas, podem ressecar a boca ou fomentar o crescimento de bactérias, o que ajuda no surgimento do mau hálito. É por isso que os especialistas alertam que o ideal é evitar o consumo em excesso de comidas condimentadas, apimentadas e gordurosas.

Para evitar constrangimentos, já que os pacientes não sentem o próprio hálito e devem ser avisados da condição por amigos e familiares, a ABHA tem um serviço anônimo de "denúncia" intitulado SOS Mau Hálito.

O serviço é destinado a pessoas que têm um amigo(a) portador(a) desse problema e ficam constrangidas de informá-lo(a).

Alerta

A halitose não é uma doença, mas pode denunciar a ocorrência de alguma patologia ou problema de saúde. Entretanto, pode também sinalizar alguma alteração fisiológica. Sendo assim, é um sinal de que algo no organismo está em desequilíbrio, devendo ser identificado através de um correto diagnóstico e tratado adequadamente quando o problema torna-se crônico.