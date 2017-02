De acordo com estudo, produtos químicos são comuns em embalagens de fast food

09:43 · 06.02.2017 / atualizado às 09:47

De acordo com estudo publicado na revista científica "Environmental Science and Technology Letters", papel à prova de gordura e caixas que embrulham guloseimas como hambúrgueres, batatas fritas, tacos e doce contêm produtos químicos que podem passar para os alimentos.

A pesquisa testou mais de 400 amostras de 27 redes de fast food nos Estados Unidos. Do total, quase metade dos embrulhos de papel e 20% das amostras de papel-cartão, como caixas de batata frita e pizza, continham flúor, usado em tapetes resistentes a manchas, utensílios de cozinha antiaderentes e roupas impermeáveis.

"Os embrulhos para comida Tex-Mex, sobremesas e pães eram os mais propensos a conter flúor", diz o estudo, que não demonstrou nenhum dano específico à saúde humana decorrente da exposição a esses produtos químicos, conhecidos como substâncias PFAS (perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas).

No entanto, os pesquisadores alertaram que a exposição a alguns PFAS está associada com câncer, desordem da tireoide, supressão imune, baixo peso ao nascer e diminuição da fertilidade.

"Essas substâncias químicas foram associadas a vários problemas de saúde, por isso é preocupante que as pessoas estejam potencialmente expostas a elas em alimentos", disse a autora principal do estudo, Laurel Schaider, química ambiental no Instituto Silent Spring".