De acordo com estudo, batata frita pode trazer vantagens para o corpo

16:07 · 26.01.2017 / atualizado às 16:10

De acordo com um estudo da Universidade de Granada, na Espanha, vegetais, como batata, fritos podem trazer mais vantagens para o corpo do que quando são cozidos. A única regra é que a fritura seja feita em azeite extra virgem.

A descoberta foi feita quando a equipe estava estudando a Dieta Mediterrânea, que já foi associada, por exemplo, a prevenção de doenças por ser rica em antioxidantes.

A alimentação da Espanha é rica em vegetais que contém vitaminas C, E e betacarotenos, além de um grupo de oxidantes chamados de fenóis.

Vegetais crus como, por exemplo, batata e tomate, são cheios de fenóis, mas os pesquisadores queriam descobrir se esses antioxidantes se perdiam quando os alimentos eram cozinhados.

Eles testaram cozinhar os alimentos em água, em água com óleo e saltear e fritando com azeite extra virgem. Quando os alimentos são cozidos, a quantidade de fenóis não muda. No entanto, quando passam pelo azeite extra virgem, que também é rico em fenóis, esses compostos são transferidos para a comida.

A parte chata é que as calorias e gordura do alimento também aumentam. No entanto, a pesquisa vale para ressaltar que nem toda fritura é ruim, já que além dos fenóis, o potencial antioxidativo desses compostos foi mantido. Batata frita em azeite extra virgem pode prevenir câncer, diabetes e outras doenças degenerativas,

Vale destacar que o azeite usado para fritar os vegetais foi do tipo mais nobre, ou seja, os mais caros, e a comida estava fresca e não congelada.