Corte de frios pode provocar contaminação por bactéria

14:29 · 27.12.2016

Foi observada uma elevada contagem de microorganismos até a última fatia obtida ( Foto: Markus Hendrich/ pixabay )

Uma pesquisa realizada no Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC) da Universidade de São Paulo (USP) revelou que o corte de frios pode levar à contaminação cruzada da bactéria Listeria monocytogenes, que pode colocar em risco a vida de pessoas com imunidade baixa e a dos bebês durante a gravidez. Este microorganismo pode estar presente em alimentos prontos para o consumo, já que estes são mantidos em refrigeração para ficar um longo tempo nas prateleiras. Isso pode favorecer a multiplicação do patógeno. As informações são da Agência USP.

A pesquisadora Daniele Faria, orientada pela professora Bernadette Franco, da Forc, simulou em laboratório a contaminação cruzada em um fatiador de frios. Foi demonstrada que a Listeria monocytogenes é transferida a cerca de 200 fatias de rosfife cortadas pelo aparelho contaminado.

Infecção com alto grau de mortalidade

A bactéria estudada na pesquisa é causadora da doença chamada listeriose, que possui baixa incidência, mas alto grau de severidade e mortalidade. Os sintomas apresentados pela enfermidade são semelhantes a uma gripe. Em gestantes, a listeriose ocorre com mais frequência no último trimestre de gestação e, além dos sintomas similares à gripe, causa febre, mialgias e dor de cabeça, seguidos de complicações, como aborto, feto natimorto, nascimento prematuro e infecções neonatais.

No estudo da contaminação cruzada, a pesquisadora Daniele Faria comprou uma peça de rosbife não contaminada e inseriu a bactéria no pedaço e o cortou. Depois de contaminado o cortador, ela passou a fatiar uma peça não contaminada. O processo foi feito em laboratório, mas em temperatura ambiente. Foi observada uma elevada contagem de microorganismos até a última fatia obtida.

"Se o alimento contaminado estiver em uma bandeja, a bactéria pode sobreviver ao processo de resfriamento. A Listeria sobrevive a temperaturas muito frias e a alimentos com muito sal, então esse tipo de produto é ideal para ela se estabelecer", afirma a pesquisadora.