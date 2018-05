Clínicas oftalmológicas oferecem consultas gratuitas nesta sexta-feira (11)

12:15 · 08.05.2018 / atualizado às 13:18

Na ocasião os participantes terão acesso ao exame de troca de óculos ou para adaptação de lentes de contato, medição da pressão intraocular (tonometria), do fundo de olho e da biomicroscopia ( Foto: Kid Júnior )

Como parte das comemorações pelo Dia Nacional da Saúde Ocular e Dia do Médico Oftalmologista, uma ação mobiliza diversas clínicas no Ceará para a realização de exames oftalmológicos gratuitos. Organizada pela Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia (SNNO) e pela Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO), a iniciativa será realizada nesta sexta-feira (11) de 7h às 11h em sete locais selecionados, abrindo ao todo 380 vagas.

À frente da iniciativa estão os médicos oftalmologistas David Lucena, presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia, e Abrahão Lucena, presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia.

O diagnóstico precoce de várias doenças detectadas, por meio do exame oftalmológico, pode levar a cura com muito mais facilidade. Em vista disto, Na ocasião os participantes terão acesso ao exame de troca de óculos ou para adaptação de lentes de contato, medição da pressão intraocular (tonometria), do fundo de olho e da biomicroscopia.

“Este movimento quer ajudar pessoas que não têm condições financeiras de realizar exames oftalmológicos essenciais para a saúde da visão, além de prestar esclarecimentos quanto à necessidade que esse exame seja realizado por um médico”, explica David Lucena, que vê na iniciativa uma forma de promover o bem-estar da população.

Para ter acesso às consultas é necessário ligar para as clínicas participantes e agendar horário.

Clínicas participantes