Cistite afeta homens e tem relação com próstata

10:00 · 29.01.2017

A proporção estimada é de aproximadamente quatro casos em mulheres para um caso em homens ( Foto: Divulgação )

Um problema comumente associado ao público feminino, a cistite não afeta somente as mulheres. O processo inflamatório na bexiga é causado principalmente por bactérias e também pode acometer os homens, principalmente aqueles acima dos 60 anos. Segundo o Dr. Alexandre Crippa, coordenador do Núcleo de Urologia do Hospital Samaritano (São Paulo), a proporção estimada é de aproximadamente quatro casos em mulheres para um caso em homens.

O problema é geralmente associado às mulheres pois elas acabam sofrendo mais com o problema. Mas por quê isso acontece? “O principal motivo de a doenças acometer mais mulheres é o tamanho da uretra. Nelas, o órgão é em média 4 vezes mais curto e a migração de microrganismos do meio externo para o trato urinário acontece com mais facilidade”, explica o especialista. A uretra maior serve como uma espécie de barreira para os homens, dificultando a ação das bactérias. Mas isso não significa que eles estão seguros.

Problemas de próstata

Justamente por ser menos comum, quando um homem tem cistite e ela se torna recorrente, é fundamental investigar doenças subjacentes, como cálculos urinários, neoplasia ou hiperplasia da próstata. A cistite pode estar associada com problemas da próstata quando dificulta a saída de urina e facilita a aderência da bactéria na bexiga. "A presença de infecção urinária em homens não é comum e todo homem com sintomas sugestivos de cistite deve procurar um médico urologista para avaliação adequada".

Principais sintomas

Os principais sintomas da cistite são ardência ao urinar, aumento da frequência urinária, dor na região inferior do abdômen, alteração do jato urinário e, em casos mais graves, febres e calafrios. De acordo com Crippa, algumas doenças sexualmente transmissíveis também podem causar infecções no trato genitourinário.

As uretrites gonocóicas e não-gonocóicas são um exemplo”, alerta o médico. Por isso, caso haja suspeita de cistite tanto em homens quanto em mulheres, o recomendável é não ter relações sexuais até o quadro melhorar.