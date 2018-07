Cirrose hepática pode ser evitada com estilo de vida saudável

16:00 · 13.07.2018 por Estadão Conteudo

A cirrose pode ser causada pelo vírus das Hepatites B ou C, pelo excesso de bebida alcoólica e também pela esteatose hepática ( Foro: Divulgação )

O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo. Além de limpar o sangue de substâncias tóxicas, o orgão funciona como um filtro do que é absorvido pelo intestino antes de chegar à corrente sanguínea. Cuidar dele é essencial para a saúde e evita, principalmente, uma doença silenciosa que pode levar à óbito: a cirrose hepática.

Segundo o Dr. Rodrigo Luz, hepatologista do CHN, a doença pode ser causada por vírus das Hepatites B ou C, pelo excesso de bebida alcoólica e também pela esteatose hepática, condição que afeta em média 1/3 dos adultos e está relacionada com o excesso de peso e diabetes.

"As doenças hepáticas são perigosas porque, quando os sintomas aparecem, a enfermidade costuma estar em estágio avançado. Alterações dos exames de sangue que avaliam o funcionamento do fígado, mesmo quando discretas, devem ser valorizadas. O acesso a exames específicos, cada vez mais precisos e menos invasivos, tem permitido o diagnóstico precoce e avanços no tratamento", diz o médico.

Essas doenças vão, aos poucos, causando lesões no fígado de forma silenciosa, que resultam em cicatrizes. Segundo Dr. Rodrigo, com o tempo o orgão vai parando de processar nutrientes, fabricar proteínas e produzir bile, afetando, inclusive, o funcionamento de outros órgãos.

Conheça alguns sintomas da cirrose hepática

- Pele amarelada, conhecida também como icterícia

- Nódulos amarelos pelo corpo

- Emagrecimento

- Inchaço no abdômen

- Fraqueza

- Mau hálito intenso

Qualidade de vida

Para se proteger da cirrose, o ideal é adotar um estilo de vida mais saudável. Optar por alimentos naturais ou com pouca gordura e açúcar e diminuir o consumo de bebida alcoólica é recomendado. Vacinar-se contra a Hepatite B e se proteger contra a infecção dos outros tipos também ajuda a manter o fígado saudável. Para aqueles que tem Hepatite ou Cirrose, a melhor solução é buscar o tratamento precoce.