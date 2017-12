Cerca de 30% dos idosos no Brasil têm alguma limitação em atividades diárias

09:24 · 21.12.2017

O Brasil tem 29,3 milhões de idosos, o que corresponde a 14,3% da população. Porém, os números não indicam qualidade de vida. Segundo o Ministério da Saúde, das pessoas idosas, 30% já têm alguma limitação para atividades diárias, como tomar os remédios, cuidar das finanças, utilizar o telefone, o transporte ou fazer compras.

Envelhecer

O processo de envelhecimento é único. Uma pessoa com 80 anos pode ser uma pessoa acamada, que necessita de ajuda para suas necessidades básicas, mas também pode ser um esportista, um professor, um trabalhador, um cuidador de crianças. Isso é resultado da genética (25%), mas em maior parte são os fatores controlados diretamente (alimentação e atividade física, por exemplo) e o ambiente vivenciado.

Autonomia

As capacidades são mais significativas para definir saúde e qualidade de vida nessa fase da vida do que a presença ou ausência de diagnósticos de doenças. Uma pessoa pode ter vários diagnósticos de doenças e uma alta pontuação na escala de autonomia. Esse deve ser o aspecto mais valorizado no atendimento aos idosos no serviço de saúde, na comunidade e com a família. As pessoas que alcançaram a terceira idade não devem ser tratadas apenas de acordo com suas doenças, mas segundo seu grau de dependência, vulnerabilidade e hábitos de vida.

Panturrilha

A nova caderneta do idoso do Ministério da Saúde traz informações para acompanhar a saúde do idoso. A medida do perímetro da panturrilha esquerda é um bom parâmetro de avaliação para os mais velhos. Medidas menores que 31 cm são indicativas de redução da massa muscular (sarcopenia) e estão associadas ao maior risco de quedas, à diminuição da força muscular e dependência funcional.

As quedas são eventos que podem ser devastadores para o idoso, por isso, objetos que as predispõem, como tapetes soltos, passadeiras, degraus sem corrimãos e não sinalizados são inimigos. Antiderrapantes, caminho livre de obstáculos e sinalizações, como uma luz de abajour à noite, por exemplo, fazem toda a diferença.