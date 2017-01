Cefaleia em crianças: entenda e saiba como lidar com o problema

11:30 · 04.01.2017

A principal forma de cefaleia crônica encontrada na infância é a enxaqueca ( Foto: pixabay )

Sintoma que não pode ser negligenciado, ainda mais se for acompanhado de sinais de alerta, a cefaleia ou "dor de cabeça" é um dos sintomas mais comuns em crianças e, felizmente, na maioria dos casos não representa uma doença complicada. Apenas 5% das cefaleias representam um sintoma de outra enfermidade, exigindo um tratamento específico.

Apesar de poucos casos representarem riscos, a cefaleia pode exigir tratamento contínuo já que a frequência e a intensidade das dores podem atrapalhar as atividades escolares e de lazer. Se não tratada, a criança com esse problema pode apresentar, além da dor, comprometimento no rendimento escolar, além de isolamento dos amigos por não poder participar das atividades de lazer e esportivas na frequência desejada.

Problemas visuais e cefaleia: mito

A principal forma de cefaleia crônica encontrada na infância é a enxaqueca, seguida pela cefaleia tensional (devida à tensão ou contração exagerada de grupos musculares do pescoço, ombros, couro cabeludo e face). Por conta disso, um mito ainda muito presente é o de que os problemas visuais sejam importante causa de cefaleia.

Para se caracterizar o tipo de cefaleia e a intensidade, é preciso caracterizar a intensidade da dor, o horário, sintomas associados e fatores desencadeantes. Estes fatores podem ser, por exemplo, a ingestão de determinados alimentos, jejum prolongado, sono excessivo, privação de sono, esforço físico, uso de medicamentos, dentre outros. Na enxaqueca, por exemplo, é frequente a ocorrência de náuseas, vômitos, dor abdominal, incômodo à luz ou ao barulho, palidez e sudorese, dentre outros. Além disso, deve-se atentar ao uso abusivo de analgésicos, que podem ser responsáveis pela cronificação de cefaleias episódicas.

Sintomas de alerta

Os principais sintomas de alerta para cefaleia secundária (representam um sintoma de alguma outra doença) são dor intensa, de início abrupto, mudança no comportamento da dor com aumento da frequência ou intensidade, dor diária desde sua instalação, dor que não responde a analgésicos, presença de convulsões associadas, presença de doenças que atinjam outros órgãos, distúrbios de coagulação, além de sinais observados ao exame físico como sinais meníngeos (sugestivos de meningite), febre, alterações motoras (perda de força de uma lado do corpo, por exemplo) e alterações visuais.

A enxaqueca é a cefaleia mais estudada da infância. Ela, em geral, dura poucas horas até 72 horas, pode ser em qualquer lugar no crânio mas principalmente na fronte ou dos lados do crânio, pulsátil, com tontura, náuseas ou vômitos, incômodo à luz e ao barulho. Conforme a idade de apresentação, os sintomas podem variar.