Casos de conjuntivite em crianças são mais comuns no verão

10:00 · 15.01.2017

A conjuntivite alérgica é muito comum no verão, principalmente por conta do contato com cloro da piscina e água do mar ( Foto: pixabay )

Olhos vermelhos, inchados, que coçam e produzem secreções: estes sinais de alerta indicam que a conjuntivite está chegando e preocupa os pais. Causada por vírus, bactérias e até mesmo alérgenos como pó e substâncias químicas, a doenças tem como principal sintoma a vermelhidão ocular e, clinicamente, representa a inflamação da conjuntiva, uma fina membrana que reveste a parte branca dos olhos.

A conjuntivite alérgica é muito comum no verão, principalmente por conta do contato com cloro da piscina, água do mar e produtos como o protetor solar, que podem irritar os olhos. A conjuntivite causada por vírus e bactérias também tem maior incidência neste período do ano.

“Além de vermelhidão ocular, a criança pode apresentar inchaço no olho, coceira, ardência e secreção. Normalmente, os dois olhos são afetados. É comum ainda que ao acordar, a criança tenha dificuldade para abrir os olhos por conta da secreção acumulada durante a noite”, explica a oftalmopediatra Marcela Barreira.

Dicas importantes

- Jamais use qualquer tipo de colírio sem antes consultar um oftalmopediatra.

- A conjuntivite viral pode durar até 15 dias, porém não necessita de tratamento medicamentoso. A de causas bacterianas deve ser tratada com colírios antibacterianos, devidamente prescritos por um médico e o tratamento dura cerca de sete dias.

- A conjuntivite alérgica pode ser tratada com medicamentos antialérgicos, porém é preciso identificar a causa da alergia para afastar a criança da mesma (cloro, produtos cosméticos, etc.)

- Tanto a conjuntivite viral quanto a bacteriana são altamente contagiosas, portanto se a criança já frequenta a escola, não deve ir até ter melhorado.

- Em casa é preciso tomar certos cuidados para não infectar os outros familiares, como lavar bem as mãos, usar álcool gel depois e evitar contato com as secreções oculares.

- No período de tratamento a criança não deve tomar banho de piscina ou de mar para não piorar a condição