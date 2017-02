Câncer de garganta pode não apresentar sintomas e aumenta entre as mulheres

09:00 · 04.02.2017 / atualizado às 10:47

A data 4 de fevereiro marca o Dia Mundial do Câncer. O dia foi criado pela União Internacional para Controle do Câncer (UICC) em 2005 para conscientizar a população sobre a doença que atinge 12 milhões de pessoas no mundo, vitimando cerca de 8 milhões todos os anos.

O otorrinolaringologista Cícero Matsuyama, do Hospital CEMA, explica que o câncer de garganta pode não apresentar sintomas e que vem aumentando entre as mulheres. “O carcinoma espinocelular que acomete o trato superior atinge normalmente homens, com mais de 50 anos, fumantes ou ex-fumantes e que tem o hábito de consumir bebidas alcoólicas, mas hoje já vemos estudos científicos apontando o aumento de casos entre as mulheres, já que o consumo do álcool e do tabagismo cresceu nas últimas duas décadas entre elas”.

Três outros fatores de riscos importantes são a contaminação por HPV, o refluxo gástrico e mau trato dos dentes. “Pacientes sem recursos econômicos muitas vezes chegam ao consultório com fraturas dentárias, que provocam lesões contínuas na boca e que podem evoluir para o câncer” alerta Matsuyama.

O diagnóstico precoce é a melhor arma na luta contra o câncer, já que as chances de cura podem atingir até 90% em lesões iniciais, identificadas com um simples exame de laringoscopia. Fique atento aos sinais de alerta.

Veja sintomas:

1) Fumantes e ex-fumantes com rouquidão há mais de 2 semanas devem buscar o diagnóstico com um profissional especializado, mesmo que já tenham parado de fumar há mais de 10 anos.

2) Aftas que não melhoram, dor ou sangramento na boca causados ou não por mau trato dos dentes devem ser investigados imediatamente.

3) Fumantes e pessoas que consomem bebidas alcoólicas, mesmo que moderadamente, devem fazer acompanhamento anual.