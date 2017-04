Campanha com limões ajuda a identificar o câncer de mama

14:41 · 16.01.2017

A designer Corrine Beaumont criou a campanha "Know Your Lemons", em português "Conheça seus limões", que mostra em 12 limões os sinais do câncer de mama e o aspecto que a doença dá ao seio e tem como obejtivo alertar para a doença. A campanha existe desde 2003, mas viralizou nas redes sociais somente agora, após ser compartilhada pela americana Erin Smith Chieze, diagnosticada com câncer em estado avançado. No Facebook, por exemplo, foi compartilhada semana passada 32 mil vezes.

"Algumas pacientes não querem falar sobre os seios ou olhar pra eles. Frequentemente, as mulheres usadas nas campanhas de combate à doença não parecem gente comum", explica a designer.

A campanha está sendo adotada em países como Estados Unidos, Espanha, Turquia e Líbano, além de ter sido traduzida para 16 idiomas.

Corrine perdeu as duas avós para o câncer de mama, aos 40 e 62 anos. Ela também deixou o emprego e fundou a organização não governamental "Worldwide Breast Cancer".

Vale destacar que no Brasil, a doença responde por cerca de 25% dos casos novos de câncer a cada ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca).