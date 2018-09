Campanha alerta para o monitoramento de batimentos cardíacos

16:00 · 21.09.2018

Colocar as pontas dos dedos abaixo do pulso e pressioná-los é um dos métodos de verificação da frequência cardíaca ( Foto: Divulgação )

Uma medida simples – colocar as pontas dos dedos abaixo do pulso, pressioná-los ou movê-los até sentir a pulsação e acompanhar os batimentos com um relógio – pode salvar milhares de vidas. Especialistas alertam a população sobre a frequência cardíaca correta, na campanha "Seu Coração no Ritmo Certo". Em vista disto, no dia 24 de setembro, haverá distribuição de cartilhas, palestras e orientações sobre marcapasso, aferição de pressão, medição de glicemia e peso, realizada no Hospital de Messejana e Centro Empresarial Santa Isabel.

A iniciativa promovida pela ABEC/DECA - Associação Brasileira de Arritmia, Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca Artificial/Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial, promove ações por todo o País no mês de setembro, em comemoração ao Dia do Portador de Marcapasso, celebrado no próximo dia 23.

O número de batimentos cardíacos considerado normal está entre 50 e 100 por minuto, ou um batimento por segundo. "Abaixo desse valor, quando ocorrem batimentos lentos ou se a pessoa apresenta sintomas como tonturas, escurecimento visual, desmaios e cansaço, deve-se procurar um cardiologista para definição do diagnóstico. Pode ser um caso grave, com risco de vida e que necessite de um implante de marcapasso definitivo”, explica o presidente da ABEC/DECA, Celso Salgado de Melo.

“Em caso de anomalia, é importante que as pessoas procurem um profissional especialista em Estimulação Cardíaca Eletrônica”, acrescenta o cardiologista. Segundo o médico, as arritmias cardíacas são caracterizadas por batimentos lentificados, acelerados ou falhas nos batimentos cardíacos. Já a insuficiência cardíaca é a deficiência do coração em bombear o sangue. “No Brasil existe uma grande subnotificação de pacientes portadores de insuficiência cardíaca. Ainda assim, 100 mil novos casos são registrados a cada ano”, revela Salgado de Melo.

Implante de marcapasso

Cartilhas com explicações sobre os principais dispositivos eletrônicos implantáveis cardíacos, suas indicações, cuidados pré e pós-operatórios, limitações para prática de esportes e possibilidades de interferências serão distribuídas para a população, durante a Campanha. “As pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre possíveis interferências de celulares e outros aparelhos eletrônicos, micro-ondas, portas giratórias de bancos, ressonância magnética e até se a prática de atividade física é permitida”, afirma.

O marcapasso também pode ajudar muitos idosos a voltarem a ter uma vida ativa. “Ao contrário do que muitos pensam, não é normal um idoso estar cansado e não ter disposição para nada. Ele pode estar com os batimentos cardíacos muito lentos e um implante ser indicado”, finaliza o presidente da ABEC/DECA.