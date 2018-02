Campanha alerta para o aumento de casos de miopia

13:00 · 27.02.2018

A previsão é que em 2020, 28% da população brasileira será míope ( Foto: Divulgação )

Segundo dados da Academia Americana de Oftalmologia, até 2050, cerca de cinco milhões de pessoas, ou metade da população mundial, será míope. Por este motivo, a campanha “O mundo está ficando míope”, lançada este ano, tem por objetivo chamar a atenção para o aumento dos problemas de visão.

Esse quadro é resultado direto de um novo estilo de vida, adotado a partir do surgimento da geração digital e do uso excessivo de computadores, videogames e smartphones. Diagnosticada como a “epidemia da era moderna”, assim como a obesidade e a diabetes, a miopia ocorre quando objetos à distância tornam-se turvos porque o olho míope foca as imagens na frente da retina, ao invés de diretamente na retina.

A previsão é que em 2020, 28% da população brasileira será míope e no ano de 2050 essa porcentagem aumentará para 51%. Seguindo nessa direção, nos próximos 34 anos o número de brasileiros míopes deverá subir para 83%. Só no Brasil, são identificados mais de dois milhões de casos por ano.

Ação

A campanha que é lançada pela Zeiss Vision Care conta com filme, anúncio online, ações nas mídias sociais, além de uma cartilha.

Com o crescente índice de míopes, a busca por lentes corretivas também aumentou. Problemas visuais muitas vezes são a causa de dor de cabeça frequente. Porém, o ideal é fazer um exame oftalmológico a cada ano.