Bronzeado ideal pode ser ajudado pela alimentação

08:32 · 12.01.2017

A ingestão frequente desses alimentos ativa a melanina, pigmento que dá cor à pele ( Foto: pixabay )

No período de férias, o convite à praia e ao bronze levam muita gente a exagerar na exposição solar. No entanto, para melhorar o bronzeado, somente ficar sob o sol pode ser arriscado e não trazer o resultado desejado. Para ajudar na busca pela pele dourada, ingerir alimentos que contenham vitamina A e betacaroteno pode ser uma "boa pedida".

"O pigmento betacaroteno pode ser encontrado em alimentos com cores alaranjadas, amarelas e vermelhas, como cenoura, beterraba, abóbora, mamão, manga e pêssego. Ele auxilia na proteção e no bronzeamento natural da pele", explica a nutricionista Natalia Dourado, da Sanavita. De acordo com ela, consumindo esses alimentos diariamente o organismo transforma o betacaroteno em vitamina A, que age diretamente no corpo prevenindo o envelhecimento precoce, dificuldades com a visão e câncer de pele.

De olho nos cuidados

Segundo Natalia, a ingestão frequente desses alimentos ativa a melanina, pigmento que dá cor à pele, favorecendo a tão almejada cor de verão.

A nutricionista lembra que além de alimentos ricos em betacaroteno, outros tipos de cuidados são necessários para aproveitar o verão da melhor maneira, como beber bastante água, sucos naturais, água de coco e frutas ricas em água como melancia, melão, entre outras, para se hidratar. Além disso usar protetor ou bloqueador solar e evitar a exposição ao Sol entre 9h e 16h, são cuidados essenciais para a saúde da pele.