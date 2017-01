Bebês recordam língua que ouvem no começo da vida

10:42 · 18.01.2017

De acordo com uma pesquisa chefiada pela Dra. Jiyoun Choi, da Universidade Hanyang, de Seul, na Coreia do Sul, os bebês recordam a língua que ouvem no começo da vida. A descoberta foi feita após um estudo com adultos sul-coreanos que tinham sido adotados ainda bebês por casais holandeses e mostrou que eles superaram as expectativas na pronúncia de sua língua natal após receberem treinamento.

Os sul-coreanos tiveram que pronunciar consoantes em coreno depois de fazer um curso rápido do idioma. O grupo analisado foi comparado com adultos que não haviam tido qualquer contato com o idioma coreano na infância e ambos foram avaliados por coreanos nativos.

Antes de fazerem o curso rápido, os dois grupos tiveram o mesmo desempenho. Mas, depois das aulas, os adultos que haviam sido adotados apresentaram melhores resultados.

É justamente por isso que os cientistas incentivam que os pais conversem o máximo possível com os filhos desde os primeiros meses.

"Esta descoberta indica que o conhecimento da linguagem é armazenado nos primeiros meses de vida, ficando preservado mesmo quando não é usado e podendo ser revelado quando se reaprende a língua. Por favor, lembrem-se que o processo de aprendizado da linguagem começa muito cedo e que o conhecimento prático da linguagem é armazenado nos primeiros meses de vida, como mostra o nosso estudo", disse a cientista Jiyoun Choi, à BBB News.