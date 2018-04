Associação Nossa Casa celebra 14 anos de fundação

13:00 · 28.04.2018

Acolher. Este foi o sentido primordial para a criação da Associação Nossa Casa, há 14 anos. Neste 28 de abril, a instituição completa mais um ano de serviços humanizados e especializados em Assistência Social e Saúde às pessoas acometidas pelo câncer. Em clima de comemoração, um café da manhã será oferecido na quinta-feira, 03 de maio, a partir das 9 horas.

Em sua sede, no bairro Álvaro Wenye, a Nossa Casa beneficia diretamente cerca de 500 pessoas por mês com ações de prevenção e informação. Todos os serviços oferecidos pela instituição são gratuitos e estão distribuídos em quatro programas: Assistência; Reinserção Social; Lazer e entretenimento, Educação em Saúde e Advocacy. A entidade sem fins lucrativos surgiu da união da sociedade civil, dos funcionários e pacientes do Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio).

Além das atividades de conscientização, a Nossa Casa abriga pacientes em tratamento de radioterapia e quimioterapia em sua casa de apoio. Com capacidade de acolhimento de até 50 pessoas, o espaço oferece às pessoas vindas do Interior e de outros estados hospedagem e cuidado humanizado. A maioria das pessoas atendidas na unidade são provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante hospedagem, os pacientes recebem atendimento multiprofissional e seis refeições por dia - especialmente preparadas por nutricionistas. A média de permanência dos pacientes na Casa de Apoio é de 2 meses.