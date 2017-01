Após doar um rim, mulher se dedica a incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo

11:31 · 17.01.2017

Uma mulher da Grã-Bretanha chamada Tracey Jolliffe já doou um rim, 16 óvulos e mais de 45 litros de sangue e quer incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ela ainda pretende doar parte de seu fígado para alguém que não conhece e quer deixar seu cérebro para ser estudado pela ciência.

Tracey é chamada de doadora altruísta, como são chamadas na ilha as pessoas dispostas a dar um orgão para salvar a vida de um estranho.

"Se tivesse mais um rim extra, o doaria também", disse ela ao programa Victoria Derbyshire, da BBC.

A mulher se registrou como doadora de sangue e de medula aos 18 anos. Hoje, aos 50, continua disposta a ajudar como pode. Tracey é microbióloga e trabalha no sistema de saúde britânico, além de apoiar a organização de caridade "Give a Kidney" (doe um rim, em português) que incentiva os outros a fazerem o mesmo.

"Doar um rim é um 'processo complexo'", explica ela, já que as avaliações das condições do doador levam até três meses para serem feitas.

Os óvulos que doou permitiram que três casais tivessem filhos. "Foi fácil tomar essa decisão, diz a mulher. "Não tenho vontade de ter filhos, então, pensei 'Sou saudável, por que não?'".

Apesar de saber que doar uma parte do fígado é mais perigodo do que a doação de um rim, Tracey tem certeza de sua decisão. "Muitos doadores têm uma vida longa e saúdavel após o transplante, diante da 'incrível capacidade de regeneração' do órgão", esclarece.

"É parte da minha natureza, minha oportunidade de fazer algo de bom", finaliza.