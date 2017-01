Amamentação tem relação com saúde cardíaca dos bebês

11:32 · 03.01.2017

A amamentação e a quantidade de leite materno na dieta está ligada à saúde cardíaca no futuro ( Foto: arquivo )

Bebês prematuros apresentam, muitas vezes, um desenvolvimento anormal do coração. Quem nasceu de modo muito prematuro tem o órgão com câmaras menores, paredes mais espessas e função reduzida. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Oxford resolveu analisar se a forma como o bebê era alimentado poderia ser capaz de alterar a maneira como o coração se desenvolve, sabendo-se que as alterações nos prematuros surgem nos primeiros meses após o nascimento.

Um estudo anterior com dados de mais de 900 indivíduos acompanhados desde o nascimento para pesquisar os efeitos de diferentes regimes alimentares em bebês prematuros ajudou os pesquisadores no novo levantamento.

Os estudiosos convidaram as pessoas que tinham sido seguidas anteriormente para para participarem de um estudo detalhado na Universidade de Oxford sobre saúde cardiovascular, utilizando a informação de como diferentes regimes alimentares podem afetar o desenvolvimento do coração a longo prazo. Do grupo original, 102 pessoas foram a Oxford tomar parte do estudo. E mais 102 pessoas da mesma idade que não tinham nascido prematuramente também foram recrutadas, para compor o grupo controle.

Volume e função cardíaca

Segundo Moises Chencinski, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, o levantamento publicado na revista Pediatrics mostrou que aqueles que tinham nascido prematuramente tinham volumes e função cardíacos reduzidos em relação aos nascidos a termo. Essa redução foi consideravelmente menor em pessoas que tinham sido alimentadas exclusivamente com leite materno em comparação com aquelas alimentadas apenas com leite em pó.

"Segundo os autores, mesmo a melhor fórmula carece de alguns dos fatores de crescimento, enzimas e anticorpos que o leite materno fornece aos bebês em desenvolvimento. Estes resultados mostram que a amamentação é capaz de melhorar o desenvolvimento do coração mesmo em pessoas cujo nascimento prematuro poderia afetá-lo", finaliza o Dr. Moises Chencinski.

"Aqueles que foram alimentados com uma combinação de leite materno e fórmula e que consumiram mais leite materno tinham uma melhor estrutura e função do coração agora que eram adultos", afirma o médico.

Amamentação e melhoria do coração

Os resultados foram analisados levando em conta outros fatores que podem ter afetado o volume e a função do coração. A amamentação e a quantidade de leite materno na dieta ainda estavam claramente associadas a uma melhora no volume e na função do coração quando comparados com a alimentação com fórmula.