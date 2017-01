Altas temperaturas podem causar sangramento nasal

12:40 · 11.01.2017

Caso o problema se torne frequente, o indicado é procurar a avaliação de um otorrinolaringologista ( Foto: pixabay )

O sangramento no nariz afeta mais de 65% das pessoas em algum momento da vida. O calor, o ar seco e as baizas taxas de umidade podem favorecer o ressecamento da mucosa do nariz, levando ao aumento das taxas de sangramento nasal (epistaxe).

Além desses fatores, segundo o Dr. Ricardo Landini Lutaif Dolci, otorrinolaringologista da Clínica Dolci em São Paulo, as outras causas de sangramento no nariz asão: alergias, uso de certos medicamentos, sinusite, uso de cocaína, exposição a irritantes químicos, traumas, rinite, corpo estranho no nariz, sprays nasais e até a utilização de anticoagulantes.

Casos controlados em casa

Os casos de epistaxe, na maioria das vezes, não são graves e podem ser controlados em casa. "Primeiro, o paciente deve manter a calma, depois se sentar com a cabeça inclinada para trás e pressionar a ponta do nariz com a ponta do dedo indicador e do polegar. Deve-se manter a pressão por cerca de 10 minutos e colocar uma bolsa de gelo na região da testa", explica o especialista.

Procure um otorrinolaringologista

Caso o problema se torne frequente, o indicado é procurar a avaliação de um otorrinolaringologista para descobrir a causa, esclarecer todas as dúvidas e iniciar o tratamento.

Dicas importantes

– Umidifique continuamente o ar do ambiente com toalhas molhadas e bacias de água;

– Evite o ar seco ou a exposição ao sol;

– Beba bastante água;

– Utilize soro fisiológico para aliviar o nariz quando estiver seco.