Alimentos torrados demais podem levar ao câncer

13:27 · 23.01.2017 / atualizado às 13:41

Comer uma torrada tostada demais pode não ser muito bom para o paladar, mas também para a saúde em geral. A agência britânica Food Standards Agency (FSA) alerta que torrar, fritar ou assar alimentos ricos em amido por muito tempo leva à produção elevada de acrilamida, uma substância tóxica ao DNA e que pode levar ao desenvolvimento de tumores.

Ainda segundo a FSA, os riscos de se ingerir acrilamida excessivamente são um aumento a longo prazo das chances de desenvolver câncer e até mesmo problemas nos sistemas nervoso e reprodutivo. No entanto, os riscos não surgem apenas com estes alimentos. Fumar expõe o indivíduo de três a quatro vezes aos efeitos da acrilamida, já que a substância está presente na fumaça do tabaco.

Pequenas mudanças

A recomendação da agência é que que se evite que pão e tubérculos fiquem dourados no preparo em altas temperaturas. Outra dica da FSA é evitar guardar batatas na geladeira, já que isso aumenta os níveis de açúcar, aumentando potencialmente a quantidade de acrilamida produzida no cozimento.