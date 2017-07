Adolescentes que não se exercitam têm ossos mais fracos

11:25 · 07.04.2017

Não é necessário grandes atividades físicas. Praticar um esporte é opção ( Foto: Divulgação )

Cientistas concluíram que adolescentes que fazem menos atividades físicas do que o recomendado tendem a ter ossos mais fracos do que os colegas que gastam ao menos 60 minutos por dia praticando atividades físicas - moderadas ou intensas.

A conclusão veio de um estudo que avaliou 309 adolescentes em um período de quatro anos. Os pesquisadores da Universidade da Colúmbia Britânica e do Instituto de Pesquisa em Saúde Vancouver Coastal, ambos no Canadá, usaram imagens de raio-X 3D de alta resolução para comparar a diferença nos ossos dos participantes.

Adolescentes que ficam parados não estão trabalhando de forma a promover a força de seus ossos, que é definida pela combinação entre o tamanho, densidade e microarquitetura dos ossos, segundo o estudo, que foi publicado em março no periódico "Journal of Bone and Mineral Research".

Tanto meninos quanto meninas apresentaram a mesma relação entre atividades físicas e força dos ossos. Não é necessário que as atividades físicas sejam estruturadas e organizadas. Brincar no parque, correr com o cachorro e dançar podem ser consideradas, segundo a pesquisa.

"Precisamos de abordagens baseadas na escola e na comunidade que facilitem que crianças e suas famílias sejam mais ativas", afirma Heather McKay, uma das autoras do estudo.