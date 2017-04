Adolescente de 15 anos com hidrocefalia mostra que a dança é para todos

16:06 · 17.01.2017 / atualizado às 16:09

Um vídeo de uma bailarina americana chamada Lizzy Howell, de apenas 15 anos, fazendo uma série de piruetas já foi visto por mais de 140 mil pessoas no Instagram. Com mais de 41 mil seguidores na rede social, a menina tem hidrocefalia e uma linda história de superação. Ela também foi convidada para ser embaixadora do projeto "Dancing For You", que estimula a prática de diversas modalidades de dança por crianças e portadores de necessidades especiais.

"Eu danço há dez anos e posso dizer que o mundo da dança é duro! Ser uma dançarina acima do peso exige muita luta. Vários professores já me falaram que eu não chegaria a lugar nenhum se não emagrecesse”, contou em uma postagem do projeto.

"Com o passar dos anos, eu aprendi a não ligar para o que os outros dizem. Se as pessoas querem te colocar para baixo, ignore-os e mostre o quanto você pode realizar. Fiquei internada várias vezes e foi triste não poder dançar. Eu não desisti e vocês também não deveriam", diz Lizzy, dando uma bela lição.

Veja: