Ações reforçam a importância do tratamento preventivo da Hemofilia

09:18 · 07.04.2017 / atualizado às 09:22

O dia 17 de abril é também o Dia Mundial da Hemofilia, distúrbio genético que afeta a coagulação do sangue e que atinge 12 mil pessoas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Para conscientizar a população, a Federação Brasileira de Hemofilia (FBH) está apoiando as Associações Estaduais e Hemocentros de todo o País na realização de ações alusivas a data.

O Brasil é considerado o país com a 3ª maior população registrada de pessoas com transtornos hemorrágicos do mundo. Por aqui, somam-se 12 mil pessoas com hemofilia e mais de 22 mil pessoas com distúrbios da coagulação, incluindo a doença de Von Willebrand e outras coagulopatias raras.

Metas

As atividades têm o objetivo de esclarecer sobre a importância do tratamento preventivo que evita a ocorrência dos sangramentos causadores de sequelas físicas irreversíveis. Além disso, as ações pretendem incentivar a adesão ao tratamento preventivo e o autocuidado para independência e qualidade de vida do paciente.

Conscientização

A Federação está promovendo ainda uma ação para conscientização da sociedade em geral a respeito da hemofilia, sintomas e tratamento. Um milhão de panfletos serão distribuídos nas 20 principais praças de pedágio do estado de São Paulo durante o dia 17 de abril. O intuito é aumentar o conhecimento da sociedade sobre a coagulopatia.

“Esta data é um importante momento para a conscientização das pessoas com hemofilia sobre os seus direitos, que incluem a gratuidade do acesso ao diagnóstico, o acompanhamento médico, e a desmistificação sobre o fato de que estas pessoas podem ter uma vida ativa, autônoma e livre, se fizerem o tratamento preventivo”, explica a presidente da FBH, Mariana Battazza Freire.

As ações serão promovidas a partir do dia 6 de abril em Minas Gerais, passando por Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, e Sergipe, Tocantins. O calendário das ações está disponível no site: www.hemofiliabrasil.com.br.

Saiba mais

A hemofilia é uma disfunção crônica, genética e não contagiosa. 1/3 dos casos ocorre por mutação genética e 2/3 por hereditariedade. Existem dois tipos, que podem ser classificados entre leve, moderada e grave. A hemofilia A, que representa 80% dos casos, ocorre devido à deficiência do fator VIII (FVIII), a B ocorre pela deficiência do fator IX (FIX).

Até 2011, as pessoas com hemofilia no Brasil desenvolviam graves sequelas articulares e sofriam de dores permanentes, pois o tratamento era feito sob demanda e não havia como prevenir as hemorragias.

A profilaxia, como é denominado o tratamento preventivo a pessoas com hemofilia, previne a ocorrência de sangramentos, sintoma comum, associado ao distúrbio genético que afeta a coagulação do sangue.