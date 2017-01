Abertas inscrições para especialização no Instituto Sírio-Libanês

14:42 · 12.01.2017 / atualizado às 15:07

O Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL), em São Paulo, abriu, dentro do programa de pós-graduação, a especialização em Medicina Intensiva para Adultos. O curso tem a coordenação do Prof. Dr. Luciano Cesar Pontes Azevedo e é destinada a médicos que cuidam de pacientes críticos e desejam aperfeiçoamento no manejo dessa população.

Práticas e simulações

No curso, os alunos participam de simulações práticas que antecipam as situações encontradas no exercício da profissão e se familiarizam com todo o processo de organização de uma terapia intensiva e seus aspectos de humanização.

Uma parte das atividades práticas é realizada em ambiente de simulação, para melhor fixação de conceitos e habilidades dos alunos. "Atividades em modelos animais são aplicadas para demonstração e discussão de determinadas patologias e procedimentos. Além disso, um treinamento teórico-prático na ultrassonografia do doente crítico está previsto para a próxima turma, uma vez que tal capacitação é necessária aos médicos intensivistas", salienta um dos coordenadores, o Prof. Dr. Leandro Utino Taniguchi.

Conhecimentos extras

Durante o curso, os alunos também adquirem conhecimentos de bioética, cardiologia, doenças raras e específicas no cuidado ao paciente grave e uso racional de anticoagulantes e hemoderivados. Ainda desenvolvem aptidão para analisar os índices prognósticos e a diagnosticar e tratar distúrbios de perfusão tecidual, de coagulação e fibrinólise, doenças pneumológicas, desnutrição, infecções, doenças neurológicas agudas, insuficiência renal aguda, doenças cirúrgicas e emergências endócrinas e associadas à gestação.

Serviço:

Evento: Pós-graduação Medicina Intensiva para Adultos

Inscrições: Até 01/02/2017

Local: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa

Endereço: Rua Professor Daher Cutait, 69 – São Paulo-SP