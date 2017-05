10:07 · 06.02.2017 / atualizado às 10:09

Grávidas devem ficar atentas aos sintomas de hipotireoidismo ( Foto: Divulgação )

Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto mostrou que 57% das mulheres grávidas desenvolvem hipotireoidismo. A doença é causada pela baixa produção de hormônios responsáveis por funções metabólicas essenciais como frequência cardíaca e digestão.

Os sintomas da doenças incluem sono e ganho de peso excessivos, nem sempre manifestados nas pacientes. A disfunção também é associada a aborto e descolamento de placenta e pode trazer prejuízos futuros para a criança.

"Aumenta a chance de o bebê ser pequeno, ter uma restrição de crescimento, aumenta a chance de o bebê ter um atraso no desenvolvimento neurológico dele ao longo da infância. É uma condição que preocupa por causa dessas consequências e ao mesmo tempo é fácil de diagnosticar e fácil de fazer o tratamento", disse ao G1 a médica obstetra Flávia Aguiar.

Pesquisa

A tireoide é uma glândula responsável pela produção de dois hormônios - a triiodotironina (T3) e a tiroxina (T4) - essenciais para o metabolismo e ainda mais importantes na gestação.

Durante a gravidez, a gestante precisa de uma dose diária de 250 microgramas de iodo, 100 a mais do que em uma mulher que não está grávida. A diferença, porém, não pode ser compensada apenas através de alimentação, de acordo com Lea Maciel, endocrionologista da USP. Ao avaliar 191 gestantes em unidades básicas de saúde, ela constatou que 57% delas têm menos iodo do que o necessário, levando a uma produção deficiente dos hormônios T3 e T4, o hipotireoidismo.

"O iodo é importante na síntese dos hormônios tiroidianos maternos, porque esse hormônio passa pela barreira placentária e o feto precisa desse hormônio para o desenvolvimento das estruturas cerebrais já na vida intrauterina", disse ela, também ao G1.