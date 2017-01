30% das crianças têm insônia em alguma fase da vida

12:57 · 12.01.2017

Não dormir o tempo necessário pode ter sérios impactos negativos para os pequenos ( Foto: pixabay )

O sono é fundamental para o desenvolvimento e crescimento das crianças, tendo função importante em reparar o corpo e a mente, fazendo uma remodelagem das sinapses cerebrais. Além disso, tem participação na consolidação da memória e do aprendizado. Não dormir o tempo necessário pode ter sérios impactos negativos para os pequenos.

"No período do sono ocorrem funções fisiológicas importantes, como a liberação do hormônio de crescimento. Caso não durmam adequadamente, podem surgir sintomas como falta de atenção, muita irritabilidade, falta ou excesso de apetite, cansaço excessivo e até crescimento deficiente", explica a pediatra Maju Carvalho.

Insônia afeta 30% das crianças

A insônia, definida pelo demorar para adormecer ou ter o sono interrompido por qualquer razão, com dificuldade de adormecer novamente, pode acometer até 30% das crianças em alguma fase da vida.

O sono pode sofrer influências sociais, comportamentais, familiares e até alimentares. Cada idade pode sofrer interferência no sono por algum fator: desde as cólicas, os gases e o refluxo ácido de bebês; além dos quadros febris, questões emocionais (chegada de um irmãozinho ou entrada na escola), ansiedade, depressão, falta de rotina e mudança no dia a dia (como em uma viagem, por exemplo).

Dicas para ajudar no sono dos pequenos

- Rotina: é preciso que haja uma rotina, mesmo aos fins de semana. "Os hábitos e horários para o sono muito diferenciados entre os dias da semana e o fim de semana favorecem distúrbios do ritmo circadiano (que é basicamente nosso "relógio interno"), levando aos distúrbios do sono. Criar uma rotina do sono desde o lactente é fundamental para a saúde e o bem-estar da criança e da família".

- Alimentação: um fato importante também é manter uma alimentação mais leve para as crianças à noite. Deve-se evitar um jantar muito pesado e bebidas com cafeína como café, chás escuros e refrigerantes tipo cola após às 17h, até mesmo porque elas não fazem bem à saúde das crianças.

- Soneca da tarde: até os três anos, há a necessidade de períodos de sono diurnos para completar a quantidade de sono fundamental para as crianças e esses períodos variam de acordo com cada faixa etária. Com o avançar da idade, as sonecas diminuem gradativamente. É importante se atentar ao tempo, elas não devem ocorrer após às 16 horas, para que não prejudique o sono da noite.

- Hora de dormir: desde o 3º mês de vida, é recomendado estabelecer horários para a criança dormir e acordar. Na hora de dormir, deve-se criar uma rotina calma, prazerosa e acolhedora. O que inclui, por exemplo, tomar um banho morno, amamentar, conversar calmamente, contar histórias e escovar os dentes. É importante lembrar que a criança deve ser colocada na cama sonolenta, mas acordada.

- Quarto da criança: deve-se ter pouca luminosidade e pouco barulho no local, sem aparelhos eletrônicos e em temperatura agradável, além de evitar brincadeiras agitadas antes de dormir. E, principalmente, não criar associações negativas para o início do sono, como adormecer mamando, no sofá, assistindo TV e no colo, ou seja, a criança deve aprender a iniciar o sono sozinha, sem a participação de outras pessoas ou objetos.