2017: a cor ideal para cada signo usar no réveillon

15:02 · 31.12.2016

A chegada de um Ano-novo é momento oportuno para traçar metas e focar energias. No clima de renovação, o misticismo ganha espaço e muitos buscam na cromoterapia e na astrologia respostas sobre qual vibração terá 2017 para você.

As cores, segundo a cromoterapia, influenciam o humor e trazem boas energias na virada do ano. Se você deseja dinheiro, amor, saúde, entre outros, há uma cor para cada objetivo. Agora, se você não sabe o que mais busca no próximo ano, ou deseja muitas coisas, que tal verificar a cor ideal para o réveillon conforme o signo?

Áries

Cor: vermelha

Quem utilizar a cor, irá garantir em 2017 ainda mais energia, paixão e comunicação para o ariano.

Touro

Cor: rosa

Quem adotar o rosa, terá mais sensibilidade, harmonia e romance. O ano será de muito amor.

Gêmeos

Cor: amarela

A cor garantirá para 2017 um ano para o geminiano com mais amizade, otimismo e criatividade.

Câncer

Cor: branco

Para quem quer evoluir espiritualmente, a cor certa para o canceriano usar é o branco, que traz intuição, compreensão e manter a mente livre de preocupações.

Leão

Cor: dourado

Irá acenturar o carisma e a força de quem busca excelência em 2017.

Virgem

Cor: azul claro

Trará harmonia, tranquilidade e paz.

Libra

Cor: rosa

Destacará doçura, sensibilidade e encanto.

Escorpião

Cor: preto ou vinho

Irá reforçar a sedução, sensualidade e mistério.

Sagitário

Cor: azul

Alegria, comunicação e senso forte de justiça acentuados.

Capricórnio

Cor: cobre ou marrom

Irá passar confiança e sabedoria para quem deseja estabilidade.

Aquário

Cor: verde claro

Inovação, idealismo e esperança para acentuar os sentimentos do aquariano.

Peixes

Cor: violeta

A cor tra a espiritualidade à tona para quem deseja mais fé.