O sono renova as células

00:00 · 14.10.2017

Dependendo dos ingredientes escolhidos, as máscaras de biocelulose podem ser aplicadas duas vezes por semana e apresentar diversos benefícios

O período noturno é de reparação celular completa e isso traz benefícios para a pele, desde que a pessoa siga a recomendação das seis ou oito horas de sono. Mas, conforme o pesquisador e cosmetólogo da Consulfarma, Lucas Portilho, é possível maximizar o efeito e ter bons resultados para uma pele mais viçosa, hidratada e luminosa.

"Seguir uma rotina de beleza, com os cremes e ingredientes mais indicados, colabora para potencializar o efeito reparador noturno, favorecendo o efeito anti-idade", acrescenta.

Para tanto, o especialista montou uma lista de dicas para aproveitar ao máximo o 'sono da beleza'. Dormir com o rosto limpo, sem maquiagem, é o primeiro modo de tratar da pele. "Para quem mora em grandes cidades, o sabonete antipoluição com o ingrediente Exo-P é ideal. A substância 'sequestra' os metais pesados e reduz a atividade dos radicais livres", complementa o cosmetólogo. Já a esfoliação retira células mortas da superfície. "Além do efeito de limpeza, estimula a renovação celular e ajuda a deixar o caminho livre para os cremes de tratamento".

Limpeza

Segundo Lucas Portilho, o sérum é um líquido viscoso que ajuda a reduzir a profundidade das rugas, tem ação antioxidante, hidratante e desglicante.

Após a secagem do sérum, pode ser aplicado um creme rico em ingredientes hidratantes e nutritivos. As fronhas de seda do travesseiro são mais suaves e, ao contrário do algodão, ela não 'suga' a umidade da pele e o cabelo, além de evitar estranhas dobras no rosto.

"De duas a três vezes por semana, ou conforme orientação médica, use cremes com retinol e climbazol, eles oferecem benefícios anti-idade", diz Portilho.