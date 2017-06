O perigo das arboviroses

00:00 · 10.06.2017 por Melquíades Júnior - Repórter

A vacinação contra a dengue deveria ser uma política pública (como fez o Paraná) As vacinas devem estar inseridas em programas capazes de proteger a população contra a ameaça de doenças infecciosas endêmicas (dengue, febre amarela e a gripe)

Na frase "nos deram espelhos, e vimos um mundo doente". Mas quando vamos ver, e parafraseando um pouco mais a canção do Renato Russo, "não temos mais o tempo que passou". Quando o assunto é saúde, a nossa primeira lembrança é a do futuro: das consequências que precisamos combater daquela doença já instalada ali, aqui em nós. Corremos para remediar na proporção inversa à que caminhamos para prevenir.

Isso vale para qualquer doença, mas algumas arboviroses, materializadas no famoso aedes aegypti, de tão comuns, são um literal intruso em nossas casas, nossas vidas. Aparecem e nos afetam a rotina quando pensamos que "temos todo o tempo do mundo".

A epidemia de dengue, que assola o País nos últimos anos, e surtos como o da febre amarela, nos estados do Norte, ou da chikungunya em vários municípios cearenses de forma mais recente, a começar por Fortaleza, acendem mais uma vez o alerta e a pergunta: o que ainda podemos fazer para não estar nas estatísticas dos boletins epidemiológicos?

Informar e prevenir

O quintal de casa está limpo, mas e o do vizinho? O do vizinho está limpo, e a rua, o rio, a lagoa? É difícil prever a circulação de alguns vírus causadores de doenças transmissíveis, especialmente as transmitidas por insetos, as arboviroses como febre amarela, dengue, zika e chikungunya.

"Onde encontramos um vírus, tem três circulando. Vivemos uma tempestade perfeita para a transmissão", afirma o Dr. Edimilson Migowski, diretor do Instituto de Pediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Membro da Sociedade Europeia de Infectologia Pediátrica e doutor em infectologia, Migowski defende que a informação é uma grande arma na prevenção à temida dengue.

Outra pode ser a vacinação, que, associada a um processo de vigilância epidemiológica adequado, "mostra-se um caminho eficaz e econômico para evitar epidemias", pontua o epidemiologista João Bosco Siqueira, doutor em medicina tropical e assessor do Ministério da Saúde para dengue.

Por que imunizar

Esses e outros especialistas estiveram em evento, no mês de maio, em São Paulo, para discutir o impacto das vacinas na prevenção cotidiana de doenças e no combate a surtos, no qual participaram jornalistas do Brasil, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Peru, Colômbia, Paraguai e Argentina.

A imunização no perfil alvo da doença pode reduzir bastante os efeitos de uma infecção viral que se alastra por toda a América Latina e exige vigilância permanente pelo ressurgimento de surtos após um aparente controle.

No caso da dengue, que entre 2010 e 2016 matou 4.261 pessoas, uma vacina desenvolvida para os quatro sorotipos mais comuns apresenta eficácia de até 66%. O material farmacológico já está disponível há alguns anos em diversos países do mundo, incluindo o Brasil, obtidos por meio da rede de saúde privada.

Mais caro remediar

O estado do Paraná é o primeiro a adotar a vacinação contra a dengue como política pública especialmente nos 30 municípios mais endêmicos do Estado, onde estão 80% dos casos. "O objetivo é reduzir a carga da doença e barrar a circulação viral, reduzindo o número de casos graves e internações hospitalares", afirma o secretário de Saúde do Paraná, Michele Caputo Neto.

Por ano, o País gasta mais de R$ 1 bilhão em atendimentos ambulatoriais e internações em função da dengue. Quando se soma às outras arboviroses, o custo é maior. É sempre mais caro remediar.

Dor que transforma

Unidos pela tragédia, Marcos Roig e Paulo Roberto, que perderam seus filhos Rodrigo e Daniel, respectivamente, vítimas de dengue, fundaram, em 2008, a Associação de Vítimas da Dengue (Avide). A intenção é divulgar os riscos da doença, mobilizar a comunidade e sensibilizar o poder público para o tratamento.

Para a Avide (www.avide.com.br), a dengue é uma doença social, resultado de falhas na infraestrutura da sociedade em educação e saneamento básico. A associação oferece suporte psicossocial às famílias vitimadas pela dengue, após a perda de um ente querido.