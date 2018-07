Nutricosméticos que auxiliam na estética

00:00 · 07.07.2018

Com a quantidade de compromissos que boa parte da população tem obrigação de concluir durante o dia, torna-se quase impossível seguir uma rotina de hábitos saudáveis. Dessa maneira, o organismo e os tecidos da pele acabam sofrendo com a falta de alguns compostos necessários para o bom funcionamento e a saúde como um todo.

Porém, segundo o pesquisador em cosmetologia Lucas Portilho, farmacêutico e diretor científico da Consulfarma, existem opções possíveis de solucionar o problema, a exemplo dos suplementos alimentares e dos nutricosméticos.

A tecnologia desenvolvida para auxiliar nos processos estéticos prometem proteger e tratar a pele 'de dentro para fora', sem visar a substituição dos produtos cosméticos tópicos, mas sim somar esforços para tornar o tratamento mais completo.

"Assim, eles agem no equilíbrio do déficit nutricional do indivíduo, como a falta de proteínas, vitaminas ou minerais, e ainda combatem o excesso de radicais livres, causadores do envelhecimento", explica o cosmetólogo.

Especificidades

De acordo com Lucas Portilho, estes nutricosméticos e suplementos são indicados para diversos tipos de tratamentos estéticos. Os suplementos de betacaroteno, por exemplo, são ideais para ajudar na proteção contra a radiação solar.

Já os de vitamina E apresentam capacidade antioxidante e auxiliam na hidratação natural da pele. "O colágeno hidrolisado possui eficácia comprovada por estudos na melhora da elasticidade da pele, suavização de rugas, fortalecimento de unhas e cabelos, além de benefícios na saúde das articulações e ossos".

A vitamina C contribui de forma eficaz para a prevenção do envelhecimento. Isso, porque, ela possui alta propriedade antioxidante, além de ser importante para que o organismo sintetize o colágeno", complementa o especialista.

Conforme o pesquisador, estes produtos podem ser inclusive utilizados no tratamento de alterações estéticas. É o caso do uso de Lactobacillus para o tratamento de acne e desordens relacionadas. Essas substâncias atuam no equilíbrio da microbiota intestinal, na redução dos radicais livres e de inflamações.

"Atualmente há uma tendência em utilizar suplementos e vitaminas obtidos a partir de derivados vegetais para o tratamento do melasma, como é o caso do Polypodium Leucotomos, um ativo com efeitos comprovados em proteger a pele dos raios ultravioleta. Isso porque, além de apresentar propriedades anti-inflamatórias, calmantes e antioxidantes, o composto ajuda a combater o dano celular", destaca o profissional.

Na ordem

No entanto, para que os benefícios dos suplementos e dos nutricosméticos se mantenham visíveis, Lucas afirma ser necessário usar o produto de forma contínua e com a supervisão de um especialista.

Geralmente, os produtos são seguros. Porém, o cosmetólogo alerta que apesar disso, se consumidos em excesso, podem causar hipervitaminose, no caso das vitaminas, ou de coloração alaranjada na pele, pelos os carotenoides.

"Por isso, devem ser prescritos, pois apenas o médico poderá avaliar as necessidades individuais, levando em consideração outros problemas de saúde. A partir disso, será indicado o melhor tratamento", destaca Lucas Portilho.